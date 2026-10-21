CEOE CEPYME Cuenca recuerda las obligaciones que implica ser beneficiario de ayudas al combustible

CEOE CEPYME Cuenca recuerda a sus empresas asociadas que las empresas beneficiarias de ayudas a los combustibles con motivo del nuevo plan gubernamental están sujetas a determinados deberes y obligaciones.

De este modo tras la publicación en el BOE del Real Decreto Ley 25/2026 del 29 de septiembre por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, deben asumir también medias de protección social y laboral dictadas por la norma.

En este sentido se señala que no se podrá despedir por causas relacionadas con esta crisis de energía, y, del mismo modo, se recuerda que deberá establecerse un plan de movilidad sostenible.

Así, aquellas empresas que reciban ayudas directas no podrán despedir por causas de fuerza mayor, ni por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción derivadas de esta crisis hasta el próximo 31 de diciembre.

De hecho, el incumplimiento de esta obligación por parte de las empresas tendrá consecuencias y supondrá el reintegro de la ayuda recibida y la calificación del despido como nulo.

También tiene consecuencias esta ley para los contratos fijos discontinuos puesto que tampoco se podrá justificar el fin de la actividad, ni la falta de llamamiento por esas causas.

Asimismo, las empresas están obligadas a disponer de un plan de movilidad sostenible cuando son beneficiarias de estas ayudas, suponiendo el incumplimiento el reintegro de las mismas.

Medidas

El Gobierno ha aprobado una rebaja del impuesto de hidrocarburos y ayudas directas al transporte par el último trimestre de este año que están vigentes desde el pasado 1 de octubre y que hace que para los profesionales del transporte la combinación de la reducción fiscal y la ayuda directa suponga un descuento efectivo de 20 céntimos por litro cada mes.