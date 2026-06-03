CEOE CEPYME Cuenca recomienda cumplimentar al detalle los partes de incapacidad temporal con el fin de seguir las instrucciones adjuntas y llegar al mayor detalle.

El Departamento Jurídico de la Confederación de Empresarios de Cuenca recomienda a sus asociados seguir las instrucciones adjuntas de la carta informativa mandada por la Dirección General de la Seguridad Social.

Así, se señala que es conveniente que se transmita la información referente al puesto de trabajo y la descripción de las funciones por parte de un parte de Incapacidad Temporal de un trabajador.

De este modo se quiere que los médicos encargados del control de estos procesos dispongan de la información fiable y detallada sobre el puesto de trabajo desempeñado por el empleado

Con esta información se establece un adecuado control de los procesos de incapacidad temporal a través de un correcto diagnóstico en cuanto a la limitación o no para el desempeño de cada concreta actividad profesional.

Carta

La obligación de rellenar este campo en las situaciones de IT se viene aplicando desde hace ya algún tiempo, pero en previsión de un posible control de estas bajas, según informa la carta, se recomienda informar y detallar de manera más meticulosa las funciones que vienen desarrollando la persona en esta situación.

Por todo ello, es conveniente que ante estas situaciones de incapacidad temporal el trabajador de la empresa informe de una forma más precisa a su gestor o la persona encargada de estas IT de las funciones y trabajos que desarrolla este empleado.

La misiva de la Seguridad Social indica que existen numerosas empresas que no informa ninguno de los campos o que consigna descripciones excesivamente genéricas, tales como las funciones o tareas propias de su puesto.

Por todo ello, la misiva traslada a las empresas la necesidad de revisar sus procedimientos internos y garantizar la transmisión correcta, concreta y puntual de esta información tan esencial para la adecuada gestión y control de estos procesos de IT.