CEOE CEPYME Cuenca advierte de una pérdida de ritmo en la creación de empleo en la provincia

CEOE CEPYME Cuenca señala que el incremento del paro durante el mes de julio en la provincia de Cuenca rompe con la evolución positiva de los últimos meses, según se desprende de los últimos datos hechos públicos por el Gobierno de España, en un mes que tradicionalmente es favorable para el empleo.

En concreto, la provincia registró 105 personas más en situación de desempleo respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 8.686 parados, mientras que la comparación interanual refleja 233 desempleados más que en julio de 2025.

CEOE CEPYME Cuenca, considera que estos datos reflejan una pérdida de ritmo en la creación de empleo respecto a la tendencia observada en meses anteriores y evidencia que el contexto económico sigue planteando retos para el tejido empresarial.

Pese a estos datos, la organización empresarial destaca que las afiliaciones a la seguridad social siguen creciendo, lo que demuestra que las empresas continúan generando empleo y sosteniendo la actividad económica, aunque en un contexto de mayor dificultad e incertidumbre económica.

Por tanto, CEOE CEPYME Cuenca reitera la necesidad de impulsar medidas que favorezcan la actividad económica de empresas y autónomos, que son los auténticos motores de la creación de empleo en la provincia.

Paro

CEOE CEPYME Cuenca señala que Ministerio de Trabajo y Economía Social cifra los parados en la provincia en julio en 8.686 personas, con una subida de 105 personas respecto a junio, porcentualmente un +0,85%.

Este dato mensual negativo, prosigue también en el balance interanual con 233 personas más en el paro que en julio de 2025, un aumento porcentual del -2,76%5%.

El paro sube en todos los sectores en el mes de julio, menos en el sector de la construcción con 8 personas menos en paro ( -1,46%. El sector de sin empleo anterior es que le más sube en el mes de julio con 49 personas (+7,40%), así como el de servicios y agricultura con 25 personas más cada una, un +0,42% y un +4,84% respectivamente.

Afiliaciones

La Confederación de Empresarios de Cuenca muestra que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones contabiliza 87.609 afiliados en la provincia de Cuenca, un crecimiento de 779 sobre el mes pasado, incrementándose en un 0,90% en este período.

El aumento de afiliaciones en julio viene marcado principalmente por el régimen general con 709 más y un aumento del 1,04%, pero también es bueno el incremento de autónomos con 70 más este mes, un aumento del 0,38%.

La comparación interanual sitúa julio de 2026 con 1.583 afiliaciones más que en este mes de 2025, incrementándose en un 1,84%, con un aumento de afiliaciones a la Seguridad Social del régimen general que crecen con 1.485 afiliados más y un 2,19%, y de autónomos que también crecen en un año en 98 personas y un 0,53%.

ERTES

En lo que respecta a los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo, julio finaliza con 16 trabajadores en ERTE repartidos en 6 centros de trabajo, uno más en ambos casos que en el mes anterior.

La comparación interanual muestra un descenso de dos trabajadores afectados (-11,11%) que en julio de 2025 aunque aumenta en un centro de trabajo el número de empresas que recurren a esta herramienta.

De estos expedientes, 14 son Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por causas Económicas, Técnicas, Organizativas y Productivas (ETOP), y 2 expediente por fuerza mayor.

De los 16 trabajadores afectados en el mes de julio 4 son hombres y 12 mujeres, siendo 6 de estos ERTES de suspensión parcial y los otros 10 de suspensión total.