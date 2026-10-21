La campaña de la DGT sobre distracciones en la conducción muestra que más de un 30% de las denuncias se debieron a la utilización del móvil

La Dirección General de Tráfico llevó a cabo la Campaña de Distracciones en la Conducción del 5 al 11 de octubre a nivel nacional. Los resultados obtenidos en la provincia de Cuenca muestran una tendencia parecida a los del ámbito estatal, pues de ellos se deprende que el uso del móvil es el principal causante de las distracciones al volante.

En Cuenca, el 30,68% de las denuncias formuladas tienen que ver con la utilización del móvil aparejada a la conducción, es decir, una cifra de 27 denuncias de las 88 totales. Le siguen la lectura, los auriculares y conducir comiendo. Además, 39 denuncias tuvieron lugar por cualquier otra causa de distracción y no se registraron denuncias por conducir fumando, por búsqueda de objetos ni por utilización de sistemas de navegación. El número de controles fue de 232 y de vehículos controlados de 11.384.

Asimismo, se efectuaron de forma paralela controles preventivos de alcohol y drogas, obteniendo los resultados de 4 denuncias por alcoholemia y 7 por drogas.

La DGT recuerda que el uso del móvil al volante no está permitido móvil bajo ninguna circunstancia mientras se conduce, ya que combina distracciones visuales, manuales y cognitivas que multiplican el riesgo de accidente. A nivel estatal motiva 4 de cada 10 denuncias por distracción al volante y a nivel de la provincia de Cuenca la cifra está muy cerca, en un 3,7 de 10.

Por ello, la DGT advierte sobre la peligrosidad de esta práctica y recuerda que sujetar el móvil con la mano conlleva una multa económica de 200 € y la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir, manipular el móvil en un soporte (sin sujetarlo con la mano) acarrea una multa de 200 €, y la pérdida de 3 puntos y llevar el móvil en un soporte reduciendo el campo visual implica una sanción de 100 €.