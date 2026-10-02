Black Suits abre una nueva etapa con ‘Algo Real’: «Cuenca tenía que verlo primero»

Black Suits quiere que su nueva etapa comience en casa. La banda conquense acaba de publicar ‘Algo Real’, un EP con el que modifica buena parte de las coordenadas que habían definido hasta ahora su música y que presentará en directo el próximo 10 de octubre en La Ceca de Cuenca.

El concierto servirá además para inaugurar las nuevas Noisy Sessions, un ciclo dedicado a la música en directo y al talento local.

Ángel Saiz y Hugo Vizier, componentes de Black Suits, han explicado en Onda Cero Cuenca que el nuevo trabajo responde a la necesidad de tomar una dirección más definida después de unos primeros años en los que la banda experimentó con diferentes sonidos.

Uno de los cambios más evidentes está en el idioma. Frente a anteriores trabajos que alternaban inglés y castellano, Algo Real apuesta completamente por el español. La razón, explican, es sencilla: pese a que buena parte de sus influencias musicales son anglosajonas, sienten que consiguen transmitir mejor aquello que quieren contar en su propio idioma.

Un estudio construido en casa

La transformación de Black Suits no se limita al sonido. Para desarrollar este proyecto, sus integrantes decidieron construir prácticamente su propio estudio doméstico y asumir un mayor control sobre el proceso creativo y de producción.

Después de trabajar con diferentes estudios y profesionales, la banda decidió apostar por sus propias ideas. El resultado ha sido un proceso de creación desarrollado prácticamente en convivencia permanente: el estudio está instalado en el propio salón de la vivienda donde residen varios de sus componentes.

“Las cabezas tiran más que las máquinas”, resumen al hablar de una experiencia en la que consideran más importante rodearse de las personas adecuadas que disponer del estudio más sofisticado.

El resultado mezcla diferentes influencias. Hay elementos procedentes del metal moderno y la electrónica, pero también canciones más próximas al indie rock y momentos de carácter más íntimo. El grupo asegura que esa variedad no responde a una decisión premeditada, sino a la necesidad de trasladar musicalmente experiencias reales.

La búsqueda de «algo real»

El título del EP resume precisamente esa intención. Black Suits contrapone su música a la cultura de las apariencias que, a su juicio, se ha intensificado con las redes sociales.

Algo Real habla de la distancia entre la imagen que se proyecta hacia los demás y aquello que una persona encuentra cuando regresa a casa y se mira al espejo. La banda quiere reivindicar la normalidad de unos jóvenes que intentan construir un proyecto musical desde Cuenca sin necesidad de presentar una vida perfecta.

El siguiente paso llegará el 10 de octubre en La Ceca. Black Suits prepara una escenografía específica para la ocasión y anticipa un directo con varias colaboraciones de artistas conquenses y canciones que todavía no han sido publicadas.

“Elegimos Cuenca como primera fecha porque creíamos que la ciudad en la que hemos crecido es la que tiene que ver esto primero”, explican.

Y Algo Real no terminará con este EP inicial. El grupo plantea el proyecto como una obra en evolución que irá incorporando nuevas canciones, videoclips y contenidos durante los próximos meses, mientras busca llevar su directo fuera de Cuenca.