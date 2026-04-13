CONSORCIO

El Ayuntamiento solicita al Consorcio nuevas actuaciones en la Bajada de Santa Catalina y en un callejón entre Severo Catalina y Bajada a San Miguel

La Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca ha dado luz verde a las peticiones municipales para intervenir en dos puntos del Casco Antiguo y ha aprobado además siete líneas de subvenciones que superan los 1,7 millones de euros para 2026.

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Casa del Corregidor | Ayto Cuenca

Actuaciones en el Casco Antiguo

La Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca ha aprobado dos solicitudes del Ayuntamiento relacionadas con actuaciones en la calle Bajada de Santa Catalina y en el callejón que conecta la calle Severo Catalina con la Bajada a San Miguel, consideradas “esenciales para garantizar la seguridad, funcionalidad y conservación del patrimonio histórico”.

En el caso de la Bajada de Santa Catalina, el Consistorio ha solicitado la redacción del proyecto de urbanización con el objetivo de renovar el pavimento, las redes y otros elementos del vial, mejorando la estabilidad, la estanqueidad de las redes de abastecimiento y saneamiento, y homogeneizando la tipología del suelo urbano.

Por otro lado, también se ha pedido la elaboración de un estudio y proyecto de actuación en el callejón entre Severo Catalina y la Bajada de San Miguel, una intervención que responde a necesidades detectadas en materia de conservación, mantenimiento y mejora de infraestructuras urbanas.

Más de 1,7 millones en subvenciones

En la misma sesión, el Consorcio ha aprobado siete convocatorias de subvenciones para actuaciones en el Casco Antiguo durante 2026, con una dotación global superior a los 1,7 millones de euros y en régimen de concurrencia competitiva.

Entre estas líneas de ayuda se incluyen las destinadas al desarrollo y potenciación de actividades culturales y turísticas, tanto para entidades privadas (130.000 euros) como para instituciones públicas y entidades participadas (cerca de 931.800 euros). También se contemplan ayudas para la organización de congresos, jornadas y seminarios (40.000 euros).

Rehabilitación de edificios y viviendas

Las convocatorias incluyen además líneas específicas para la rehabilitación del patrimonio edificado del Casco Histórico: edificios de singular interés (100.000 euros), edificios (420.000 euros), viviendas (75.000 euros) y locales (40.000 euros), con el objetivo de seguir impulsando la recuperación y dinamización del entorno histórico de la ciudad.

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