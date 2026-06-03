Plantillas del Servicio de Recogida Selectiva y puntos limpios de Cuenca, RSU de Huete y Planta de transferencia de Las Pedroñeras irán a la huelga si no se firma un convenio digno

Los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Recogida Selectiva y puntos limpios de Cuenca, RSU de Huete y Planta de transferencia de Las Pedroñeras irán a la huelga a partir del próximo mes de julio si antes no se firma el convenio colectivo con unas condiciones dignas que permita recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

La negociación está rota casi desde el primer minuto. El pasado mes de enero se constituyó la mesa de negociación del convenio colectivo, desde entonces se han producido cinco reuniones en las que no se ha avanzado absolutamente nada, pero no solamente eso, es que los planteamientos de la empresa conducen a una mayor pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores y trabajadoras y esto CCOO no lo va a permitir, explica José Antonio Mena, delegado sindical en la empresa.

En los últimos años estas personas trabajadoras han perdido un 13,6% de poder adquisitivo. El sindicato ya advirtió en su momento a la Diputación de Cuenca, que es quien adjudica este contrato de recogida selectiva, que la pretensión sindical era la de recuperar al menos lo perdido, que supone unos 75.000 euros aproximadamente. Por ello, CCOO instó a que el pliego saliera con la suficiente dotación económica como para que pudiera asumir esa recuperación.

La licitación quedó desierta en un primer momento, ya que ninguna empresa presentó su oferta para ocuparse de la gestión de este servicio. CCOO solicitó a la Diputación provincial el incremento de la dotación económica del pliego, aumentando éste en más de 900.000 euros con respecto al anterior, de los que 75.000 euros tendrían que destinarse para costes salariales y recuperar lo perdido. La prestación de este servicio se adjudicó por el valor máximo de licitación, 3.806.000 euros anuales, a Urbaser, única empresa que se presentó.

Y ahora Urbaser lo quiere todo, pretende quedarse con lo suyo y con lo de los trabajadores y trabajadoras. La empresa adjudicataria está planteando un convenio colectivo a seis años que no garantiza ni siquiera el poder adquisitivo de cada año. “Con este tipo de propuestas no solamente los trabajadores y trabajadoras no recuperarían lo perdido, sino que con una evolución del IPC como la que está habiendo en estos últimos años, se seguiría agravando más en esta pérdida de poder adquisitivo”, advierte Mena.

Por la parte sindical, CCOO ha realizado diferentes propuestas, pero para Urbaser todas son inviables. Así, se propuso en principio cobrar esos 75.000 € para recuperar el 13,6% perdido, para después negociar condiciones futuras en el nuevo convenio. Ante la negativa de la empresa adjudicataria, el sindicato ha planteado un convenio plurianual en el que se pueda recuperar esa cantidad a lo largo de los próximos años, en los que además se garantice al menos el poder adquisitivo, pero la respuesta de Urbaser ha sido la misma: inviable.

Lo de Urbaser es un “atraco a mano armada, es indignante que vea inviable que las personas trabajadoras recuperen el poder adquisitivo perdido, mientras que para esta empresa es perfectamente viable llevárselo todo, hasta lo que no es suyo”, denuncia el delegado sindical de CCOO en la empresa.

Ante esta situación, la plantilla, con el apoyo de CCOO Hábitat, está dispuesta a ir a la huelga este verano a partir del próximo mes de julio. Los trabajadores y trabajadoras van a parar y no se prestarán los servicios hasta que no tengan un convenio colectivo digno que traiga consigo tanto lo que se perdió, como garantías de que no se volverá a producir más pérdida