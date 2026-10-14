El Ayuntamiento de Cuenca inicia la licitación de las obras de mejora de la accesibilidad y reurbanización de la Plaza de la Virgen de la Luz

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado el expediente de contratación de las obras de mejora de la accesibilidad y reurbanización de la Plaza de la Virgen de la Luz, incluyendo el pliego de cláusulas administrativas particulares y el gasto, cifrado en 320.000 euros.

Entre las actuaciones a ejecutar cabe señalar la remodelación de dicha plaza y de las conexiones con Camino Cañete y con calle Santiago López; los desvíos de servicios existentes y ejecución de nuevos como saneamiento, agua potable, redes eléctricas, alumbrado o telecomunicaciones; la ejecución de rampas de accesibilidad; la pavimentación, colocación de pérgolas, ajardinamiento y dotación de mobiliario urbano; y la sustitución de señalización, entre otras.

Este órgano ha dado también un paso más para la puesta en marcha del nuevo Plan de Mantenimiento Urbano a desarrollar por 1,5 millones de euros durante 2027 y 2028, concatenándose con el que se está ejecutando actualmente, al dar el visto bueno a la inclusión en presupuestos de ejercicios futuros del crédito necesario para dicha contratación.

La JGL ha adjudicado, por otro lado, las obras para llevar a cabo distintas actuaciones y mejoras en la pedanía de Villanueva de los Escuderos a Contratas PMM SL por una cuantía de 7.350 euros.

Asimismo, se ha adjudicado la redacción del proyecto básico y de ejecución, y dirección de obra para el acondicionamiento del espacio para almacén en patio del edificio que está destinado a Centro de Alojamiento de Urgencia -conocido como Albergue de Transeúntes- a Fernando Olmedilla Lacasa por un importe de 4.840 euros.

También se ha iniciado la segunda licitación para el arrendamiento patrimonial del local-cafetería del Centro de Mayores de Las Quinientas.