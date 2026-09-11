El Ayuntamiento de Cuenca aprueba el proyecto técnico para la rehabilitación de nuevas calles en Tiradores Bajos por 573.000 euros

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado el proyecto técnico de las obras para la rehabilitación de la urbanización de las calles Padre Ricardo Rábanos, Azafranes y Cristo del Amparo, en Tiradores Bajos, con un presupuesto total de 573.000 euros.

El alcalde Darío Dolz ha explicado que “se trata del primer ‘paquete’ de la actuación global que vamos a llevar a cabo en los dos barrios de Tiradores, Altos y Bajos, por una cuantía total de 3,9 millones de euros, para seguir avanzando en su rehabilitación integral”. Una inversión que procede del convenio suscrito con la Junta de Comunidades por el que el Gobierno regional aporta el 85 por ciento y el 15 por ciento restante el Consistorio conquense.

Los trabajos que se llevarán a cabo consistirán tanto en la renovación de las redes de saneamiento, alumbrado y distribución de agua como en el reasfaltado de la calzada y reposición de acerado.

Tras el visto bueno de este acuerdo, el proyecto se somete a información pública durante 15 días, en los cuales podrán formularse las alegaciones u observaciones que se consideren oportunas, para continuar después con la correspondiente licitación.

Dolz ha recordado además que las inversiones en Tiradores Altos y Bajos alcanzan ya el millón de euros, destinados concretamente a las calles Almendros y Trashumancia a través de los sucesivos POS ejecutados junto a la Diputación Provincial, así como actuaciones en puntos como el Parque de Fátima.

Asimismo, el alcalde ha indicado que próximamente el Ayuntamiento dará también luz verde al segundo paquete económico de esta actuación global, en concreto para la rehabilitación de calles en Tiradores Altos, por una cuantía similar.