El 3 de octubre vuelven los Sábados de Títeres con su programación de otoño

El mes de octubre, concretamente el día 3, marca el regreso de los Sábados de Títeres con el inicio de la temporada de otoño 2026, manteniendo su espacio en el Salón de Actos del Centro Cultural Aguirre con dos sesiones, a las 12:30 y a las 18:00 horas, con carácter gratuito y entrada libre hasta completar aforo.

La concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, ha agradecido al presidente de la Asociación de Amigos del Teatro, Ángel Suárez, “que mantenga intacto ese espíritu por mantener vivos los Sábados de Títeres, que tanto gustan al público familiar y que de hecho cuelgan el cartel de ‘completo’ cada día que se celebran”.

La temporada de otoño la conforman de nuevo cinco espectáculos distribuidos en diez sesiones y comienzan el citado 3 de octubre con ‘Retablillo de títeres y cuentos’ a cargo de la compañía madrileña Rodorin; continuando el día 17 con ‘La buscadora de cuentos’, por Carmen Teatro (Murcia).

Dos citas más en noviembre, ‘Las aventuras del coyote y el conejo’, con Ostomila Txotxongila, el día 7 y ‘Migas y amigas’, con la conquense Paula Carbonell, el día 21.

Y finalmente el 12 de diciembre, cuando cierra la temporada ‘Amaranta’, con Títeres El Grillo, que llegan desde Cabra (Córdoba).