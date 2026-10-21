El VIII Festival Swing volverá a llenar de alegría a Ciudad Real

Ciudad Real acoge el próximo fin de semana el VIII Festival Swing. Del 23 al 25 de octubre más de doscientas personas llegadas desde numerosos puntos de España y desde otros países participarán en un evento que ha ido incrementando su prestigio con el paso de cada edición.

En esta ocasión, además del renombre de los profesores que se encargarán de impartir las clases y talleres, el Festival cuenta con la presencia del grupo francés Hot Swing Sextet para las fiestas del viernes y sábado.

El concejal de Cultura ha agradecido a los organizadores su apuesta un año más por un evento ya consolidado que vuelve a situar a Ciudad Real como referencia en el ámbito de la música y del baile.

Pedro Lozano ha subrayado la importante presencia de participantes llegados desde diferentes países, lo que confirma a la cultura “como un motor de turismo, un motor industrial”. El edil ha destacado también el sello propio “de alegría” contagiosa que tiene el swing y que se demuestra a lo largo de estos tres días en Ciudad Real.

Presentación del Festival Swing | OC

La Asociación Swing Ciudad Real cumple diez años de vida en 2026 y actualmente está formada por más de cien personas. El Festival es su evento más destacado y para su programación cuentan con el apoyo del consistorio capitalino.

Su presidente, Ángel Colado, ha agradecido esa ayuda, así como la de los numerosos voluntarios que se implican para “hacer posible el Festival”, con “espacios de la ciudad para que la gente también pueda bailar”.

El Festival Swing tiene un doble ámbito de celebración. El de los propios participantes que asisten a los diferentes talleres que este año imparten cinco prestigiosos profesores y el de la apertura a toda la ciudad: el sábado 24, a partir de las 12,30 horas se celebrará una fiesta en el Parque Gasset con la música de Old Dixieland Band.

Y el domingo, a las 13,30 horas comenzará una animada “marching band” desde la Plaza del Pilar hasta los Jardines del Prado. El Festival se cerrará en el Antiguo Casino con un concierto del grupo Real Swing.