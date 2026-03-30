El Transporte Sensible a la Demanda del Gobierno de Castilla-La Mancha llegará en verano a la comarca de Almadén

El programa de Transporte Sensible a la Demanda (TSD) del Gobierno de Castilla-La Mancha llegará en verano a la comarca de Almadén para mejorar la movilidad y el acceso a servicios entre ocho municipios y que beneficiará a más de 11.400 habitantes.

Esta mañana ha sido presentado el proyecto por el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, en Chillón ante los alcaldes de las localidades que formarán parte de él.

“Este es un compromiso cumplido más del presidente García-Page y de todo el Gobierno regional con la comarca de Almadén y estamos seguros de que va a mejorar sustancialmente la vida y la comunicación de los vecinos y vecinas de estos municipios”, ha remarcado Caballero. En la presentación también han participado la directora general de Transportes, Lucía Balmaseda; la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández; y el delegado provincial de Fomento, Manuel Martínez López-Alcorocho.

José Manuel Caballero ha explicado que beneficiará a los municipios de Almadén, Alamillo, Guadalmez, Almadenejos, Chillón, Valdemanco del Esteras, Agudo y Saceruela. Además, ha anunciado que incluye una mejora de la línea regular entre Chillón y Puertollano. En este sentido, ha detallado que “donde antes sólo había una ida y una vuelta al día y los sábados ninguna expedición, ahora se incrementarán las frecuencias”.

El Transporte Sensible a la Demanda en la comarca de Almadén funcionará, al igual que lo hace en las comarcas en las que está implantado, con una reserva previa mediante app o llamada telefónica a un call center hasta las 20 horas del día anterior. Se procederá a la asignación del viaje y el horario. Después, se realizará la recogida del viajero y el traslado al destino.

El vicepresidente segundo ha señalado que la inversión anual estimada es de 635.000 euros y que esta primera fase será de 12 meses, con posibilidad de seis meses de prórroga. José Manuel Caballero ha asegurado que “si no hay ningún contratiempo y todo marcha según lo previsto, el objetivo es que empiece a funcionar en los primeros meses de verano de este 2026” y que “se irá viendo si hay que hacer algún ajuste en función del uso para mejorar el servicio”.

El TSD ya ha llegado a más de 147.000 usuarios de zonas rurales de Castilla-La Mancha convirtiéndose en una referencia europea

Caballero ha recordado que, desde su implantación y hasta 31 de diciembre 2025, el servicio de Transporte Sensible a la Demanda del Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha llegado a 147.528 usuarios en la región. “Supone una importantísima apuesta por movilidad rural y acceso a servicios que, además, está siendo una referencia en Europa despertando el interés de varias regiones europeas por el trabajo que hemos desarrollado en este ámbito desde Castilla-La Mancha”, ha señalado.

En la provincia de Ciudad Real, el Transporte Sensible a la Demanda ya funciona en el Campo de Montiel con un enorme éxito. “Fue el primero que se puso en marcha en la región y desde su implantación ha llegado a 115.297 usuarios”, ha explicado José Manuel Caballero. En Campo de Montiel presta servicio en más de 15 municipios, que en total tienen una población con más de 18.500 habitantes.

La Junta ya trabaja para implantar el TSD en nuevas comarcas de la región

Desde la Consejería de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha se está trabajando ya para implantar el Transporte Sensible a la Demanda en nuevas comarcas de la región. Ha recordado que este mismo año, ya se ha puesto en marcha en la zona de Molina de Aragón prestando servicio a 125 núcleos de población.

Además de este programa de Transporte Sensible a la Demanda en la comarca de Almadén, también será de inminente implantación en la Serranía Baja de Cuenca para prestar servicio a 42 núcleos de población. Actualmente también se encuentran en estudio el entorno de la Sierra del Segura, otras zonas de la provincia de Guadalajara con estas características, salvo el corredor del Henares; la comarca de la Jara en Talavera de la Reina y la zona de los Montes, en la provincia de Ciudad Real.