La solanera Paula Sevilla logra la plata mundial con el relevo mixto

La solanera Paula Sevilla, junto a Markel Fernández, y Blanca Hervás, atleta madrileña de raíces ciudadrealeñas, han conseguido la medalla de plata en el relevo mixto 4x400, prueba que se estrenó en el programa de los Mundiales de atletismo en pista cubierta en esta edición de Torun (Polonia).

El cuarteto español, que estableció su mejor marca de la temporada y nuevo récord nacional con 3:16.96, solamente cedió ante Bélgica (3:15.60), que dominó toda la prueba. El bronce fue inicialmente para Jamaica con 3:17.13, pero minutos después fue descalificada por cambio irregular en el polémico primer intercambio, por lo que cerró el podio Polonia (3:17.44).

El hecho de salir por la calle 1 perjudicó en el primer relevo a Markel Fernández, que entregó ultimo el testigo, pero el equipo español se vio beneficiado por una caída entre neerlandeses y estadounidenses en el momento del cambio.

El cuarteto mixto celebra la medalla de plata mundial | OC

Paula Sevilla no se vio afectada por el percance y comenzó su carrera en cuarta plaza. La atleta de La Solana metió de lleno a España en la pugna por las medallas al entregar la posta a David García, quien se fajó para mantener las opciones antes de dar paso a Blanca Hervás, finalista en el plano individual en Torun.

La madrileña supo administrar sus fuerzas. Se mantuvo a algo más de un metro de la jamaicana Leah Anderson sin permitir que se la acercara más de lo debido la polaca Justuna Swiety-Ersetic y remató pletórica en la recta final para superar a la caribeña y dar a España la primera medalla en estos Campeonatos Mundiales.

La caribeña se tuvo que conformar con la tercera posición inicialmente, pero después fue descalificado el equipo y subió al podio el conjunto anfitrión.