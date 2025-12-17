La baliza luminosa será obligatoria a partir del 1 de enero

Raquel García, jefa de tráfico en Ciudad Real: "La baliza V-16 no transmite información personal, solo la posición del vehículo"

La Jefa Provincial de Tráfico en Ciudad Real, Raque García, ha hablado en Onda Cero de la obligación de disponer de la baliza V-16 para señalizar averías y accidentes en carretera.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

Desde el próximo 1 de enero de 2026 los conductores deberán llevar obligatoriamente en sus vehículos esta señal luminosa, que sustituirá a los triángulos de emergencia y cuyo objetivo es reducir la siniestralidad.

Y es que cada año fallecen en España unas 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo.

Los que están obligados a llevar esta baliza luminosa son turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y vehículos no especiales. En el caso de motocicletas, no es obligatorio pero sí aconsejable.

La V-16 funciona de manera autónoma gracias a una tarjeta SIM, sin necesidad de teléfono móvil ni aplicaciones externas. Los datos que emite la baliza son anónimos, la DGT solo conocerá la ubicación del vehículo inmovilizado cuando la V-16 está activada y no es necesario descargarse ninguna aplicación ni dar datos personales.

En el mercado hay más de 200 modelos de V-16 conectadas, con precios variables. Paras saber si la baliza está homologada y certificada lo mejor es entrar en la web de la DGT, en el apartado V-16, donde aparecen marcas y modelos, todas ellas tienen que estar certificadas por IDIADA o LCOE.

Tráfico multará con 80 euros a aquellos conductores que no lleven la baliza luminosa, una cantidad que no se aumenta porque es la misma sanción por no llevar los triángulos.

