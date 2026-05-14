Plataformas del ferrocarril trasladan su "rotundo desacuerdo" ante palabras de Puente "descartando" que el AVE pase por Alcázar

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha y la Plataforma en defensa del ferrocarril en Linares-Baeza y la provincia de Jaén han expresado su "rotundo desacuerdo" con las palabras del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "descartando que la Nueva Línea de Alta Velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén pase por Alcázar de San Juan".

"El baipás de Montoro no tiene sentido y lo vamos a frenar", ha manifestado, José Damián García-Moreno, portavoz de la PFC, en rueda de prensa desde Alcázar de San Juan.

"No han pasado ni tres meses desde que llamamos a una rebelión cívica e institucional, frente al portazo del ministerio, y la rebelión, ante esta injusticia ya está a toda máquina", ha señalado García-Moreno indicando que "el tramo Mora-Alcázar junto con la mejora de la línea Madrid-Alcázar-Jaén, ya es un "objetivo de región y de país".

También ha agradecido al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, que se implique "al máximo", para conseguir el 'Tren de La Mancha'. En este sentido, ha manifestado el interés de la PFCM en reunirse con el presidente "en cuanto sea posible", tal y como ha informado estas plataformas en nota de prensa.

García-Moreno recuerda que ya son 17 instituciones castellanomanchegas y andaluzas las que de una forma u otra se están posicionando a favor del tramo 'Mora-Alcázar' y que se cuenta con pleno apoyo social y político en esta reivindicación "tanto en Castilla-La Mancha, como en la ciudad y la provincia de Jaén".

A la rueda de prensa han asistido Rosa Melchor, alcaldesa de Alcázar de San Juan; Gonzalo Redondo, diputado nacional PSOE; Pedro Noblejas, portavoz del grupo municipal Verdes Equo-Izquierda Unida y Luis Marín, de la Plataforma en defensa del ferrocarril en Linares-Baeza y la provincia de Jaén.

Rosa Melchor dice que las declaraciones de Oscar Puente ofendieron a los vecinos de Alcázar, asegura que la localidad no se va a rendir y anuncia que ya ha solicitado reuniones con Moncloa y con el propio Ministerio de Transportes.

Mientras, Vox acusa al PSOE de traicionar a Alcázar de San Juan y anuncia que llevará al próximo pleno municipal una moción para declarar persona non grata al ministro Oscar Puente.

La PFCM y la Plataforma en defensa del ferrocarril en Linares-Baeza y la provincia de Jaén, han pedido al PSOE de Linares "que recibe esta tarde al ministro, Óscar Puente" que dé "un paso valiente" y defienda el ferrocarril en Linares-Baeza y Vilches rechazando el baipás de Montoro, como ya están haciendo sus compañeros de Castilla-La Mancha.

Con el fin de paralizar la tramitación del baipás por Montoro, y defender el ferrocarril en comarcas y territorios como los de Castilla-La Mancha o la provincia de Jaén, ambas plataformas continuarán trabajando de forma conjunta.