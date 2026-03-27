El nuevo contrato de transporte sanitario supondrá para Ciudad Real una inversión de 134 millones y 31 profesionales más

La provincia de Ciudad Real se beneficiará de importantes mejoras en el servicio sanitario gracias al nuevo contrato de transporte sanitario de Castilla-La Mancha, el de mayor envergadura en la historia de la región, que incorpora más recursos, mayor inversión y avances significativos en calidad asistencial, accesibilidad y humanización.

Así lo han explicado esta mañana en Ciudad Real el gerente de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS), Alberto López Ballesteros y el delegado de Sanidad, Francisco José García, quienes han presentado la adjudicación del nuevo contrato del transporte sanitario en la provincia de Ciudad Real para los próximos años.

En el conjunto regional, ha dicho López Ballesteros, el contrato supone una inversión superior a 551,5 millones de euros, lo que representa un incremento de 293 millones respecto al contrato anterior, permitiendo ampliar la flota hasta 659 vehículos y reforzar el servicio con 110 nuevos técnicos sanitarios.

De esta manera, el Gobierno de Castilla-La Mancha realiza la mayor inversión de su historia en transporte sanitario, ha subrayado López Ballesteros.

En este contexto, Ciudad Real refuerza su sistema con distintos recursos móviles, entre otros, una nueva UVI móvil de primarios en Ciudad Real capital y 31 profesionales más.

El conjunto de la provincia de Ciudad Real mejora su capacidad asistencial con más recursos, más tecnología y más profesionales. Y todo esto nos lleva a una idea muy clara, ha incidido el gerente de la GUETS, “hoy no estamos presentando solo un nuevo contrato, estamos presentando un nuevo modelo de servicio de emergencias y de transporte sanitario”.

Un modelo donde “la tecnología está al servicio de las personas, los profesionales están mejor preparados que nunca y donde el sistema responde más rápido, con más control y con más calidad”.

Un sistema respaldado por “un incremento del 110% de inversión que hace que el transporte sanitario del futuro, que el servicio de emergencias del futuro, sea hoy una realidad en Castilla-La Mancha”, ha puesto en valor López Ballesteros.

Alberto López Ballesteros y Francisco José García durante la rueda de prensa | OC

Más recursos en la provincia

Por su parte del delegado de Sanidad en Ciudad Real, Francisco José García, ha explicado que el contrato contempla una inversión cercana a 134 millones de euros, la de “mayor cuantía de toda la región”, para la empresa Emergencias Sanitarias SAU, “consolidando y mejorando la red de transporte sanitario para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía”.

Entre las principales mejoras en la provincia, ha subrayado el delegado de Sanidad en Ciudad Real, destacan, lo que “permitirá reforzar la cobertura y reducir los tiempos de respuesta”.

Asimismo, se introducen mejoras clave en servicios ya existentes, como la transformación de la ambulancia de Almadén en Soporte Vital Básico, el cambio de la UVI de secundarios a UVI de primarios en Ciudad Real, y la ampliación a 24 horas del servicio de ambulancia en Villarrubia de los Ojos.

Además, se incorporan dos vehículos de transporte sanitario de Alta Complejidad y un vehículo de asistencia y logística para catástrofes. “Estas mejoras suponen ampliar la cobertura, mejorar el sistema de transporte interhospitalario y configurar un sistema emergencias aún más robusto de lo que ya de por si es”, ha añadido García..

Más seguridad, mejor tecnología y humanización del servicio

Alberto López Ballesteros, responsable de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) ha destacado que el nuevo contrato supondrá más seguridad, mejor tecnología y una atención de mayor calidad para la ciudadanía de Castilla-La Mancha.

Así, respecto a los nuevos dispositivos con los que se contará con el nuevo contrato, el gerente de la GUETS ha explicado que las ambulancias serán más seguras, con mayor visibilidad exterior, accesibilidad mejorada y sistemas de seguridad activa y pasiva reforzados.

Además, las UVIs móviles estarán mejor equipadas, permitiendo realizar analíticas sanguíneas in situ, incorporando ecógrafos portátiles y mejoras en todo el equipamiento electromédico, con capacidad de transmisión de telemetría en tiempo real al Centro Coordinador y a los hospitales.

Por su parte, toda la flota de ambulancias de Soporte Vital Básico mejora la dotación de material e incorpora cardiocompresores mecánicos, lo que permitirá mejorar la eficacia de las maniobras de soporte vital.

Además, se elevan los requisitos de formación del personal y se mejora su equipamiento, con la renovación de uniformes y mejoras en los Equipos de Protección Individual.

Por otro lado, el transporte programado también experimenta una mejora significativa, con la incorporación de un sistema avanzado de control y trazabilidad, así como una aplicación móvil que permitirá a los pacientes conocer la ambulancia asignada y los tiempos estimados de recogida.

La humanización de la atención adquiere también un papel protagonista, con mejoras en accesibilidad mediante diseños adaptados para personas con discapacidad, problemas visuales o trastornos del espectro autista.

También se refuerza el confort del paciente, incorporando musicoterapia durante los traslados y kits pediátricos de acomodación, así como ambulancias dedicadas y optimizadas para mejorar el transporte de pacientes en tratamiento de diálisis.

Además, según ha añadido el gerente de la GUETS, el nuevo contrato permitirá reducir los tiempos de espera del transporte sanitario programado, especialmente en las altas de urgencias y en tratamientos críticos como diálisis, oncología o radioterapia, en algunos casos hasta la mitad.