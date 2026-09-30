Junta prevé que Ciudad Real contará el año que viene con 1.500 aulas refrigeradas en 133 centros educativos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en valor el desarrollo del Plan de Climatización de los centros educativos de la región, una estrategia que moviliza alrededor de 80 millones de euros y cuya ejecución supera ya el 45%, con el objetivo de adaptar las infraestructuras educativas a las altas temperaturas y mejorar las condiciones térmicas para alumnado y profesorado.

Todo esto lo ha señalado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, antes de la reunión que ha mantenido con directores de centros de la provincia de Ciudad Real, en la que, además de su equipo de Gobierno, ha estado acompañado por el delegado del ramo, José Caro, entre otros.

En este sentido, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha señalado que, en la provincia de Ciudad Real, las tres convocatorias desarrolladas hasta la fecha han permitido financiar 91 actuaciones de climatización en centros educativos de 40 municipios, con una inversión de 6,2 millones de euros.

A ello se suman las actuaciones realizadas en 45 centros de Secundaria, IESO y SES, con 532 aulas y una inversión de 1,58 millones de euros, lo que permite alcanzar en este ámbito al 82% de los centros. En conjunto, ambas líneas suponen una inversión de cerca de 7,8 millones de euros.

Además, Pastor ha destacado que, de cara a la próxima temporada de calor, la provincia contará con casi 1.500 aulas refrigeradas en 133 centros educativos, lo que supone alcanzar al 60% de los centros.