Los jugadores del equipo de fútbol sala de Los Cortijos portan camisetas con el mensaje "merecemos un pabellón"

El equipo de fútbol sala de Los Cortijos quedó subcampeón provincial de la liga que organiza la Diputación de Ciudad Real. En la final, que se disputó el pasado 13 de junio en el pabellón Quijote Arena de la capital, los jugadores celebraron el subcampeonato portando camisetas reivindicativas con el mensaje “Merecemos un pabellón”.

Y es que Los Cortijos viene pidiendo desde hace 20 años que se construya un pabellón cubierto en este municipio que apenas cuenta con 900 habitantes. El equipo de fútbol sala muchas veces es primero de su liga zonal y la mayoría de las ocasiones queda campeón o subcampeón de la liga provincial de la Diputación.

Sin embargo, y como ha contado la alcaldesa de Los Cortijos, Beatriz García, en Onda Cero, en numerosas ocasiones la plantilla tiene que ir a jugar o entrenar a otras localidades porque en su municipio no hay pabellón cubierto, solo una pista deportiva al aire libre.

Cuando llueve o hace mal tiempo los jugadores no tienen más remedio que coger los coches e irse a otro lugar. Por ejemplo, en Ciudad Real han tenido que alquilar un pabellón.

El Ayuntamiento de Los Cortijos ha respaldado la petición de los jugadores de fútbol sala y de los vecinos del municipio que llevan años demandando un pabellón cubierto.

El consistorio no tiene fondos para construirlo y en este sentido la alcaldesa pide a la Junta de Comunidades que construya esta instalación deportiva. En los últimos años incluso se han ido presentado enmiendas a los presupuestos regionales para que se incluya este proyecto pero hasta ahora el Gobierno regional no lo ha hecho.

El consistorio de Los Cortijos señala que seguirá insistiendo para que esta infraestructura pueda convertirse en una realidad cuanto antes.