Inmigrantes de Ciudad Real comienzan a presentar la solicitud de regularización

Estabilidad, tranquilidad y poder aportar "más" al Estado son algunos de los beneficios que han enumerado varios inmigrantes que han cursado los trámites de regularización este lunes en las capitales de Castilla-La Mancha, tal y como han relatado en declaraciones a Europa Press.

Hoy ha comenzado la atención presencial para avanzar en la regularización administrativa de inmigrantes, impulsada por el Gobierno. El proceso durará hasta el 30 de junio y las solicitudes se pueden presentar de manera telemática o pidiendo cita previa para acudir a entidades como Correos, Seguridad Social o Extranjería.

En Ciudad Real, provincia donde se prevé que puedan presentar solicitud de regularización unos 4.000 inmigrantes, Marcela Dorado y Camilo Orozco han vivido durante siete años en la provincia de Ciudad Real sin papeles, criando a sus dos hijos en la localidad de Cózar, un entorno rural donde encontraron estabilidad.

Durante ese tiempo, han trabajado en el campo de forma irregular, encadenando jornadas sin contrato y dependiendo de oportunidades puntuales. "Han sido complicados por el tema del trabajo", han explicado, subrayando que la falta de documentación les ha impedido acceder a empleos más estables o a sectores fuera de la agricultura.

La regularización iniciada ahora en España supone para ellos un punto de inflexión. Su objetivo pasa por poder formarse y encontrar un trabajo con horarios compatibles con el cuidado de sus hijos. Mientras tanto, destacan la acogida recibida en Cózar, donde han construido su vida y donde, pese a las dificultades, han logrado salir adelante. "El propósito de nosotros es la estabilidad en España", han asegurado.

Algunos de los inmigrantes que han presentado la solicitud en la oficina de Correos de Ciudad Real | Europa Press

En la misma línea, Eduardo Hurtado y Tania Yeraldine llegaron hace apenas un año a la provincia de Ciudad Real, tras pasar por Madrid y Valdepeñas, y han encontrado en el campo su única vía de subsistencia.

Sin papeles, han tenido que aceptar trabajos sin contrato en sectores donde la economía sumergida sigue siendo la única puerta de entrada. "Buscar en lo que uno se desenvuelve mejor es difícil porque te piden documentación", han señalado.

La apertura del proceso de regularización ha cambiado sus expectativas de forma inmediata. Ambos ven en esta medida la oportunidad de acceder a empleos acordes a su experiencia previa, desde la carpintería hasta el trabajo en atención telefónica.

En el caso de Eduardo, su objetivo pasa por hacerse autónomo y emprender su propio negocio de carpintería en España, una aspiración que hasta ahora no había podido plantearse sin documentación.

"Podemos trabajar y cotizar", han destacado, poniendo el foco en la posibilidad de construir una vida más estable para sus dos hijos en la provincia, donde aseguran haber sido bien acogidos, y empezar una nueva etapa con derechos laborales plenos.

Santiago Hurtado, hermano de Eduardo, ha cumplido un año en España trabajando también en el campo sin contrato. Llegó desde Colombia a Madrid y acabó asentándose en la provincia, siguiendo las oportunidades laborales que iban surgiendo. Durante este tiempo, ha trabajado "en negro", sin garantías ni estabilidad, dependiendo de lo que le ofrecieran en cada momento.

La regularización en marcha ha sido recibida con cautela primero y con alivio después. "No lo creía", ha reconocido, aludiendo a los rumores que ponían en duda la medida.

Ahora, tras presentar la documentación, espera una respuesta que le permita acceder a un empleo formal y mejorar sus condiciones de vida. "Da más tranquilidad", ha resumido, convencido de que contar con papeles le permitirá aspirar a trabajos acordes a su experiencia previa y reforzar su integración en España.