Un fallecido tras salida de vía y posterior vuelco de un turismo en Villamayor de Calatrava

Un hombre de 46 años ha fallecido este domingo tras la salida de la vía y posterior vuelco del turismo que conducía a la altura del kilómetro 3 de la CM-4115, en Villamayor de Calatrava (Ciudad Real).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 8.12 horas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Puertollano para el rescate del cuerpo y la UVI, que ha certificado el fallecimiento.