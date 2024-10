La Diputación promocionará "Sabor Quijote" fuera de Ciudad Real

La Iglesia de San Agustín de Almagro ha sido el escenario de la presentación de la nueva etapa de la iniciativa “Sabor Quijote”, un proyecto que evoluciona para incluir en la promoción de la provincia de Ciudad Real no solo su riqueza gastronómica, sino también su patrimonio cultural, histórico, turístico y natural.

El objetivo principal es atraer a un mayor número de visitantes, ligando las múltiples fortalezas de la provincia a nuevas oportunidades de desarrollo económico de la mano de nuestro embajador más universal. Por primera vez, “Sabor Quijote” traspasa las fronteras de Ciudad Real, aunque también se celebrarán actos en localidades como Piedrabuena y Socuéllamos.

Durante el acto, el presidente de la Diputación de Ciudad Real ha expresado su agradecimiento y orgullo al dirigirse a los presentes. “Señor alcalde, es un placer estar otra vez aquí en Almagro, en esta iglesia barroca de San Agustín. Almagro es una de las puertas de entrada a nuestra provincia, y gracias a ella podemos dar a conocer todos los puntos de interés que tiene una provincia como la nuestra”, ha dicho.

También ha destacado el esfuerzo que ha hecho la Diputación para proyectar esta nueva imagen de Ciudad Real vinculada a la figura del Quijote no solo a nivel provincial, sino en el contexto nacional e internacional. Espera, según ha dicho, que contribuya a generar oportunidades de desarrollo y bienestar para toda la provincia.

Valverde ha hecho hincapié en la figura del Quijote, como símbolo universal que conecta a todos los ciudadanos de la provincia y les permite promocionarse en el mundo. “Tenemos tanto por lo que presumir y tenemos un embajador tan universal que lo que tenemos que hacer es aprovechar todo eso”, ha dicho.

Además, ha comentado la importancia de la riqueza natural, cultural e histórica de la provincia, mencionando su Geoparque, el legado de órdenes militares como la de Calatrava, y los numerosos recursos patrimoniales, entre ellos la ciudad de Almagro.

La Diputación está trabajando para que esta nueva imagen no solo se limite a la gastronomía, sino que englobe todas las fortalezas de la provincia: sus parques naturales, su historia y su potencial turístico. Así lo ha remarcado Valverde, quien no ha dudado en afirmar que Ciudad Real es Quijote, y por tanto “no podíamos desperdiciar esta oportunidad”. No ha dudado en resaltar en este punto de su discurso el trabajo que ha hecho la vicepresidenta María Jesús Pelayo y todos los trabajadores de su área.

Por otro lado, Valverde ha agradecido su asistencia a todos los presentes y ha remarcado también la trascendencia que tiene emprender este tipo de acciones para intentar combatir fenómenos como la despoblación y para seguir generando bienestar en la provincia. “Somos todos de esta ciudad que está tan cerca y es tan diferente, la patria de este personaje universal que es el Quijote”, ha concluido el presidente de la Diputación provincial.

Por otra parte, la vicepresidenta quinta de la Diputación de Ciudad Real, María Jesús Pelayo, ha dado la bienvenida al acto de presentación de la nueva etapa de “Sabor Quijote” “es un verdadero placer estar aquí con ustedes en este acto tan especial dedicado a la promoción de nuestra provincia”, ha dicho.

Pelayo ha comentado que esta joya del patrimonio -refiriéndose a la iglesia de San Agustín- es el escenario idóneo para dar a conocer las acciones que se llevarán a cabo hasta el final del año 2024. “Estos eventos van a ser la antesala de toda la programación turística de 2025, para situar a Ciudad Real como un destino turístico y cultural de excelencia”, ha anunciado.

La vicepresidenta del Área de Impulso Sociocultural y Turístico de la provincia ha agradecido la colaboración de Carles Lamelo, conocido por su labor como embajador del turismo a través del programa Gente Viajera, destacando que su pasión por descubrir lo auténtico es un ejemplo a seguir. “Este evento marca un antes y un después en nuestra estrategia turística, para cerrar el año con una oferta única que muestra la diversidad y riqueza de nuestra provincia”, ha añadido.

Durante la intervención, Pelayo ha puesto de manifiesto la relevancia de la edición de Fitur de este año, donde Ciudad Real se presentó bajo el lema Tan Cerca, Tan Diferente. A través de un vídeo, se mostró la esencia de una tierra de contrastes que entrelaza naturaleza, cultura, gastronomía y patrimonio como es la nuestra. La vicepresidenta ha remarcado la apuesta de la provincia por el enoturismo y el oleoturismo, afirmando que “nuestros aceites y vinos no solo son productos, son experiencias que invitan a adentrarse en un mundo de sabores y aromas que cuentan la historia de esta tierra”.

Asimismo, ha mencionado la importancia de la cultura y el patrimonio, mencionando figuras como Cervantes y Quevedo, además de hitos naturales como los volcanes y yacimientos arqueológicos. “Nuestro patrimonio es rico y variado, y como dice el lema, ‘diferente’. Tenemos el reto de darlo a conocer fuera de sus límites y que los turistas coman y duerman aquí, y que repitan”, ha afirmado.

Pelayo se ha referido también al estudio realizado por la Junta de Comunidades, que identifica a Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía como los principales emisores de visitantes hacia Ciudad Real. Por ello, se concentrarán esfuerzos en atraer a turistas de estas comunidades, sin olvidar el valor enológico de Socuéllamos y el potencial del turismo de naturaleza en Piedrabuena.

La vicepresidenta quinta también ha aprovechado su intervención para dar explicar la evolución de la marca “Los Sabores del Quijote”, ahora renombrada como “Sabor Quijote”. Bajo esta nueva imagen, se busca consolidar la provincia como referente de productos locales de calidad, alineados con los pilares de naturaleza, gastronomía, cultura y patrimonio. “Como dijo el Caballero de la Triste Figura, ‘el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho’.

La provincia de Ciudad Real es una tierra para conocer, caminarla y vivirla”, ha concluido Pelayo, quien ha invitado a los asistentes a sumarse a este apasionante recorrido en la promoción de Ciudad Real como uno de los principales destinos turísticos de interior.

Francisco Núñez

“Es difícil ver a Almagro lloviendo”, ha dicho el alcalde de la ciudad anfitriona al abrir su discurso, subrayando la singularidad del momento y animando a los asistentes a disfrutar del evento en un entorno tan especial.

El acto, que ha congregado a personalidades de instituciones, del tejido empresarial y cultural de la provincia, se ha desarrollado, según Francisco Núñez, en un lugar que, más allá de su belleza arquitectónica, simboliza el legado y la riqueza histórica de Almagro. El alcalde ha aprovechado la ocasión para recalcar el peso específico de su ciudad dentro de la provincia. “Almagro no es una ciudad más”, ha afirmado para destacar su condición de punto de encuentro de culturas y su vocación por atraer inversiones y visitantes.

Almagro, con más de 100.000 turistas al año, se reivindica como un destino estratégico para el desarrollo empresarial, cultural y turístico. El alcalde ha recordado la capacidad de la ciudad para posicionarse como una puerta de entrada a la provincia. Ha mencionado, a este respecto, la importancia de su patrimonio vivo, sus calles empedradas y la tradición artesanal, de la mano de las encajeras y las conocidas berenjenas de Almagro, un auténtico estandarte culinario.

Durante su intervención, el alcalde también se ha referido al compromiso de Almagro con la sostenibilidad del turismo, no solo como sede del reconocido Festival Internacional de Teatro Clásico, sino como un destino atractivo durante todo el año. Y se ha mostrado confiado en que iniciativas como la presentada en el acto ayudarán a desestacionalizar la afluencia de visitantes y a fortalecer el posicionamiento de la ciudad.

“La Diputación Provincial se reconoce por su implicación en proyectos que permiten a Almagro y a otros municipios de la provincia ganar visibilidad. Gracias por tener siempre presente a Almagro”, ha dicho el alcalde en sus palabras de agradecimiento, antes de dirigirse a los asistentes para asegurarles que la ciudad será un aliado estratégico en sus proyectos.

“Almagro, ciudad de historia y tradición, mira hacia el futuro con el firme propósito de consolidarse como un referente cultural, turístico y empresarial a nivel nacional e internacional”, ha concluido Núñez.