La Diputación de Ciudad Real aprueba inversiones en los pueblos de la provincia por 14'7 millones

La partida más importante suma 7 millones de euros que irán destinados a la mejora de las redes de abastecimiento de agua potable de localidades de Ciudad Real. Los ayuntamientos tendrán que aportar un 30% de financiación adicional.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, se ha mostrado convencido de que esta iniciativa será muy bien recibida por los municipios de la provincia.

Por su parte, el PSOE asegura que muchos consistorios no podrán asumir el copago del 30% para renovar las tuberías. Sobre este asunto del copago, se ha referido hoy en Ciudad Real el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades y ex presidente de la Diputación. José Manuel Caballero coincide en que habrá ayuntamientos que no puedan prestar este servicio.

MÁS AYUDAS APROBADAS PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Por otro lado, en el pleno de la Diputación también se han aprobado modificaciones de crédito por valor de 2,3 millones de euros para sufragar gasto corriente de los ayuntamientos, 2 millones de ayudas nominativas para inversiones y otros 3 millones de euros para pagar un nuevo impuesto que viene determinado por una orden europea sobre el depósito de residuos que no se reciclan.

Este año lo va a pagar la Diputación, a través del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, y a partir del próximo ejercicio ya lo tendrán que abonar los ayuntamientos.

En este sentido, el portavoz socialista, José Manuel Bolaños, propone que esta nueva tasa sea sufragada en su totalidad todos los años por la institución provincial.