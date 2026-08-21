La investigación continúa abierta

Detienen al presunto autor del atropello a un empresario en Malagón

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del atropello que tuvo lugar en Malagón el pasado martes 18 de agosto.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

Imagen de archivo de la Guardia Civil.
Imagen de archivo de la Guardia Civil. | Europa Press

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del atropello que tuvo lugar en Malagón el pasado martes 18 de agosto.

Fuentes de la Benemérita han confirmado la detención de una persona, hay una investigación abierta y por ahora no se pueden aportar más datos.

El atropello se produjo sobre las 8:20 horas del pasado martes y la Guardia Civil inició la búsqueda del conductor que dejó su vehículo en la vía pública y se fugó a pie.

El hombre atropellado es un conocido empresario de Malagón que fue ingresado en la UCI del Hospital General Universitario de Ciudad Real en estado grave.

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