Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la provincia de Ciudad Real

En el marco de la operación “JOMOVI” la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que operaba en varias localidades de la provincia de Ciudad Real por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La investigación se inició en el pasado mes de febrero de 2025, por la UOPJ (Unidad Orgánica de Policía Judicial) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, a raíz de las noticias aportadas por diferentes ciudadanos que denunciaron un aumento de las ventas de drogas y consumo de éstas entre los jóvenes de las localidades de Manzanares, Membrilla, La Solana, Daimiel, Villarrubia de los Ojos y Torralba de Calatrava, según ha informado el Instituto Armado

Los agentes actuantes realizaron las primeras gestiones para comprobar la veracidad de los hechos expuestos anteriormente y una vez obtenidos una serie de indicios, comenzaron las pertinentes averiguaciones.

Desde un primer momento de la operación, queda reflejado un factor común y es que los dos principales actores de la trama eran hermanos.

El principal se desplazaba desde su domicilio hasta un chalet familiar, lugar donde realizaba algunos tratamientos y preparaba la mercancía a vender y desde ahí ya se desplazaba bien al domicilio familiar o bien a una tienda donde trabajaba su hermano.

Siendo este segundo hermano el encargado de hacer llegar a los consumidores finales y a otros puntos de venta la droga suministrada por su hermano.

Mencionar la forma de actuar en cuanto a las extremas medidas de seguridad que tomaban, así su modus operandi consistía en adquirir una cantidad de droga indeterminada, una vez con la sustancia en su poder este se desplazaba hasta el chalet familiar, donde le efectuaba los tratamientos convenientes y preparaba los pedidos con las cantidades solicitadas.

Seguidamente utilizaba una gran variedad de vehículos, para transportarla a los distintos puntos de distribución ubicados en las diferentes localidades indicadas, realizando estos movimientos de las sustancias estupefacientes unas veces en solitario, y otras con personas que le hacían de lanzaderas vigilando los itinerarios.

Durante el desarrollo de la investigación, fueron apareciendo diferentes actores participantes en la trama delictiva con diferentes roles, algunos de ellos como regentes de puntos de venta en diferentes localidades de la provincia y otros como transportistas de las sustancias estupefacientes desde punto central de elaboración citado anteriormente, hasta los diferentes puntos de venta.

Explotación de la operación

Una vez que fueron identificados todos los integrantes de la organización, así como los diferentes lugares donde se cometían los ilícitos penales, se realizaron simultáneamente con la respectiva Autorización Judicial a finales del mes de noviembre, entradas y registros en los diferentes domicilios y chalets familiares de los investigados.

Como resultado final de la operación se han detenido 9 personas y 1 investigada por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Efectos recuperados o intervenidos:

· 870 gramos de cocaína

· 1,1 kilogramos de marihuana

· 24 gramos de metanfetamina

· 500 gramos de corte

· Diversos anabolizantes y pastillas de estimulación sexual

· Varias balanzas y útiles para preparar dosis

· Teléfonos móviles, ordenadores y varias televisiones

· 55.679 euros en metálico

· 2 vehículos

Tanto las diligencias policiales como los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil e Instrucción, plaza nº 1 de Manzanares.