Ciudad Real impulsa un Plan Integral de Asfaltados con actuaciones en 27 calles

El Ayuntamiento de Ciudad Real continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras urbanas con la puesta en marcha del Plan Integral de Asfaltados 2025, presentado esta mañana por el concejal de Obras, Miguel Hervás, en la calle Alfonso Eanes, junto a la rotonda de las Palmeras, uno de los puntos incluidos en las actuaciones previstas.

Durante las labores de asfaltado, Hervás ha explicado que el plan contempla inicialmente intervenciones en 25 calles, a las que se suman las actuaciones en calle Tinte y Carlos López Bustos, alcanzando un total de 27 vías en distintos puntos de la ciudad.

Los trabajos ya han comenzado y forman parte de una estrategia municipal orientada a mejorar la seguridad, la movilidad y el estado general del viario urbano.

La inversión municipal rebasará los 700.000 euros

Miguel Hervás ha subrayado además el importante esfuerzo inversor realizado por el Consistorio en materia de asfaltado. Según ha detallado, los proyectos actualmente en ejecución superan los 500.000 euros y, sumando nuevas actuaciones previstas en calles como Tinte, Carlos López Bustos o las ya realizadas en calle Ángel, la inversión municipal rebasará los 700.000 euros durante este año.

Asfaltado de una calle de Ciudad Real | OC

“El objetivo es seguir sumando y arreglando para que los ciudadanos sepan que estamos pendientes de las calles, que conocemos el estado en el que se encuentran y que vamos a intervenir todo lo que podamos”, ha afirmado el concejal, quien ha remarcado la implicación del equipo de Gobierno en la conservación y mejora de la red viaria.

Con este nuevo plan, el Ayuntamiento de Ciudad Real reafirma su compromiso con el mantenimiento de la ciudad, la mejora de la movilidad urbana y la respuesta eficaz a las demandas vecinales en todos los barrios.