Ciudad Real escoge el 16 de febrero y el 5 y 30 de abril para recuperar las clases suspendidas por 'Filomena'

El Consejo Escolar Municipal, reunido este martes, ha recogido el sentir de los centros educativos no universitarios de Ciudad Real acerca de sus propuestas para recuperar los tres días de comienzos del mes de enero en los que no pudo haber clase, debido a la borrasca 'Filomena'. Y estos tres días han sido los preferidos por la comunidad escolar de la capital para recuperar las clases que no se pudieron impartir, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Haciéndose eco de lo abordado por el Consejo Escolar Municipal, esta propuesta será trasladada así a la Delegación de Educación de la Junta por parte del Ayuntamiento.