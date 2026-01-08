Ciudad Real cerró el año con 1.080 víctimas en el sistema VioGén en la provincia de Ciudad Real

El año 2025 cerro con más de 1.000 víctimas que se encuentran en el sistema de seguimiento de VioGén en la provincia de Ciudad Real, de las que la mitad son casos de especial relevancia.

En concreto, el año pasado cerró con 1.080 mujeres que están dentro del VioGén, de las que 533 son casos en los que se teme por la integridad de estas personas. Además, 980 mujeres cuentan con órdenes de protección.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, recuerda que Navidad es un período complicado en cuanto a violencia de género, y en este sentido destaca que durante estas pasadas fechas navideñas se han presentado 28 denuncias por maltrato en la provincia.

Declaraciones que ha hecho Broceño durante el minuto de silencio que se ha guardado esta mañana en la Subdelegación del Gobierno para condenar el primer asesinato machista ocurrido este año en España. Tuvo lugar en Jaén, la víctima se llamaba María del Pilar y tenía 38 años.

El año pasado hubo 46 mujeres muertas por violencia de género en el país, tres menos respecto al ejercicio anterior. A pesar de este mínimo descenso, Broceño ha dicho que estamos ante una emergencia social y pide tolerancia cero ante este tipo de agresiones.

Campaña contra el bullying

En el minuto de silencio también ha estado, entre otros, la concejal de Educación, María José Escobedo, que ha avanzado que en este año el Ayuntamiento de Ciudad Real pondrá en marcha una “campaña masiva” contra el bullying con el objetivo de sensibilizar sobre este problema y favorecer el respecto a la diversidad y la coeducación.

El primer acto de la campaña se celebrará el 21 de enero con la representación de una obra en el Teatro Quijano para alumnos de 5º y 6º de Primaria, y después habrá talleres y actividades en los centros educativos de Ciudad Real.