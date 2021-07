Castilla-La Mancha congelará los precios de matrícula de grados y másters durante los próximos cinco años

Se trata de uno de los puntos que se incluirán en el contrato programa de la institución académica que ya están negociando el Gobierno regional y la UCLM y que, según ha explicado García-Page, va a pasar de cuatro a cinco años "para que el compromiso sea más estable" y va a incorporar cosas "muy importantes" para el conjunto de la universidad.

Una de esas cuestiones que ha adelantado el presidente autonómico es que se van a congelar durante cinco años los precios de las matrículas de los grados y máster. Además, este contrato programa incluirá "fondos especiales" para que "ningún chico ni ninguna chica tenga que abandonar la universidad por problemas económicos".

"No podemos ni con el COVID ni sin él ver cómo cientos de chavales que van bien no tienen ni siquiera a veces para aguantar", ha destacado el presidente regional.

Según ha especificado, no se está hablando de un servicio gratuito ni una barra libre, "porque todo vale mucho dinero", sino que "estamos hablando de que aquí el dinero no va a ser el problema para estudiar y esto verdaderamente me llena de orgullo personal por mis propias convicciones y mis principios", ha recalcado.

"Queremos atraer gente de otras regiones donde aquí se sienten cómodos. Hay vivienda para alquilar, hay residencias universitarias y hay unos campus que están bien definidos", ha presumido el jefe del Ejecutivo regional.