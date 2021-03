Cañizares sobre el Plan de Modernización de Ciudad Real: "Solo hay un cartel del Centro Regional de Folclore y la Ronda Norte es una obra normal del Ayuntamiento"

Sobre el próximo relevo en la alcaldía, el portavoz del PP dice que será algo nefasto para Ciudad Real

El portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha dicho que no le convence el Plan de Modernización Ciudad Real 2.025 porque asegura que los tiempos no se están cumpliendo y a día de hoy la Junta de Comunidades y el Gobierno Central no han puesto ni un solo céntimo y ni un ladrillo.