Plataforma vecinal anuncia más movilizaciones en contra de la planta de biometano en Torralba

La alcaldesa de Torralba de Calatrava, María Antonia Álvaro, ha valorado positivamente la decisión del pleno del Ayuntamiento de suspender de manera temporal la otorgación de licencias urbanísticas para instalar una planta de biometano, mientras que la plataforma vecinal que está en contra de esta actividad anuncia nuevas movilizaciones.

En declaraciones a Onda Cero, Álvaro ha manifestado que la empresa solicitó la licencia de obra pero no entregó la documentación necesaria y se le denegó. Si finalmente esa documentación termina siendo válida y completa, el consistorio tendría que conceder la licencia porque de lo contrario se cometería un delito de prevaricación, según asegura la alcaldesa.

En cualquier caso, la primera edil ha dicho que el Ayuntamiento contrató a una empresa para trabajar en la modificación de las normas subsidiarias urbanísticas con el fin de evitar que este tipo de plantas se instalen en Torralba, un proceso que Álvaro quiere que se resuelva cuanto antes, aunque advierte que puede tardar meses.

Plataforma anuncia una nueva manifestación

La decisión adoptada ayer en el pleno del Ayuntamiento no convence a la plataforma vecinal que está en contra de la instalación de la fábrica de biogás.

El portavoz de este colectivo, Rafael Ruiz de Lira, dice en Onda Cero que solo es publicidad política y marear la perdiz y que la solución es cambiar las normas subsidiarias para evitar la instalación de plantas contaminantes, insalubres o nocivas.

Recuerda que el consistorio no puede conceder la licencia de obra porque la planta de biogás aún no ha sido aprobada como proyecto prioritario y además la empresa no tiene la declaración medioambiental integrada.

Ante esta situación, Ruiz de Lira avanza que la intención de la plataforma es convocar una nueva manifestación en contra de la planta de biometano para finales de marzo o primeros de abril.

Además, han pedido por escrito que se ponga en marcha una mesa de diálogo compuesta por la alcaldesa, partidos políticos y plataforma para buscar una solución porque Ruiz de Lira recuerda que no hay consenso social y la mayor parte de los vecinos rechaza la planta de biogas porque la consideran contaminante, nociva y causaría malos olores.

Si esta iniciativa es aprobada como proyecto prioritario, la plataforma anuncia que acudirá al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, lo mismo que ya ha hecho la plataforma que también está en contra de la instalación de una plata de las mismas características en la vecina localidad de Carrión de Calatrava.