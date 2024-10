Cañizares, sobre el aeropuerto de Ciudad Real: “La sociedad ciudadrealeña ha doblado la mano al Gobierno de España”

LEER MÁS El Ministerio de Migraciones descarta construir un CAED en las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real

Tras el anuncio del Ministerio de Migraciones de descartar la construcción de un CAED en las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, en el marco del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular ha señalado que “hemos conseguido que el Gobierno de España dé marcha atrás a lo que era un proyecto no posible sino cierto, de traer al aeropuerto algo que ha contado con el rechazo unánime de la sociedad de Ciudad Real, hemos liderado el consenso de la sociedad con respecto a esta iniciativa terrible de este centro para inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real”.

Para Cañizares, “hemos conseguido que Colegios profesionales, Cámara de comercio, empresarios, sindicatos, Red española de la inmigración y de ayuda al refugiado, todos unánimemente se hayan mostrado contrarios a este proyecto”. Y esta unidad de la sociedad ciudadrealeña, “es un éxito colectivo”.

En este sentido, el alcalde de Ciudad Real, ha querido felicitar a la sociedad ciudadrealeña por la unidad mostrada, y señala “hemos doblado la mano al Gobierno de España por una decisión contraria a los derechos humanos y que iba a atacar la imagen y el progreso de esta ciudad”. Y apunta, “Ciudad Real no podía ser conocida por un centro irregular, carente de unos principios básicos de humanidad con aquellos que lo están pasando muy mal, sin una política detrás de inmigración seria y que responda a unos momentos claves que está viviendo nuestro país, y que únicamente se podía hacer desde la oscuridad y los contratos confidenciales para ocultar la realidad”.

En su intervención, Cañizares ha lamentado la falta de apoyos del partido socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real y de la Subdelegación del Gobierno. “Hace escasos minutos recibía el mensaje del grupo socialista en el Ayuntamiento que no se había manifestado hasta la fecha a una propuesta que les lancé ayer para hacer una declaración institucional en contra de este proyecto y, ahora me contestan después de haber salido la noticia, que no están de acuerdo en la declaración institucional en contra del proyecto del del aeropuerto. Un despropósito”.