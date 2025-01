Balance de la rave de Ciudad Real: 11 detenidos y 109 denuncias

La macrofiesta rave de múscia techno que se ha celebrado en las inmediaciones del aeropuerto de Ciudad Real ha dejado un balance de más de un centenar de denuncias y once personas detenidas.

Además de la denuncia que presentó el aeropuerto contra los organizadores de la fiestas, desde el inicio del dispositivo policial los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han interpuesto un total de 109 denuncias por infracciones administrativas, la mayoría relacionadas con posesión de drogas o por conducción bajo sus efectos, y han llevado a cabo once detenciones, garantizado en todo momento la seguridad y el orden, según ha manifestado el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño.

Asegura que la macrofiesta ilegal está prácticamente disuelta y no quedan casi vehículos en la zona y confía en que en las próximas horas el desalojo del lugar sea completo.

El dispositivo de seguridad sigue activo y continuará en la zona del aeropuerto hasta que todos los vehículos la hayan abandonado.

Ayuntamiento de Ciudad Real

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha dicho que no hubo incidencias graves en la rave pero recuerda que este tipo de macrofiestas no autorizadas no se pueden permitir.

De hecho, el pasado sábado el consistorio ya solicitó a la Subdelegación del Gobierno el desalojo de la rave, que congregó a miles de personas.

Además, subraya que tras varios días sin dormir y consumiendo drogas, ahora estas personas que salen con sus vehículos a la carretera son una “bomba de relojería”.