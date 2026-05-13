Jesús Martín cumple seis legislaturas como primer edil

El alcalde de Valdepeñas asegura que el PSOE lleva meses insistiendo en que vuelva a encabezar la candidatura socialista

El socialista Jesús Martín descarta hablar, por ahora, de un posible paso atrás en su decisión de dejar la primera línea política al finalizar su sexta legislatura como alcalde de Valdepeñas, como había anunciado en varias ocasiones.

María Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

El socialista Jesús Martín descarta hablar, por ahora, de un posible paso atrás en su decisión de dejar la primera línea política al finalizar su sexta legislatura como alcalde de Valdepeñas, como había anunciado en varias ocasiones.

Martín reconoce que desde el PSOE llevan meses insistiendo para que reconsidere su decisión y vuelva a encabezar la candidatura a las elecciones municipales del próximo año.

Jesús Martín, que ya está en edad de jubilarse y lleva como alcalde 23 años, no zanja este asunto todavía.

Habrá que esperar para saber qué respuesta da al secretario general del PSOE de la provincia de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que, el pasado lunes en declaraciones a Onda Cero, apeló a la responsabilidad del socialista valdepeñero para que vuelva a ser candidato a la alcaldía de la Ciudad del Vino.

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