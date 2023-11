El acusado de matar a su abuela en Malagón reconoce la autoría: "Está claro que fui yo el que mató a mi abuela"

En su derecho a la última palabra, el acusado, Oscar Sánchez, ha reconocido que fue el autor de los hechos, “está claro que fui yo”, pero señala que en ningún caso quería hacerle a su abuela todo el daño que le hizo.

“Por desgracia me voy a pasar bastante temporada en prisión, que me lo merezco, a pesar de que mi condena la lleve ya de por vida”, ha manifestado el joven, quien ha mostrado su voluntad de no volver a consumir droga “porque no me está haciendo bien”.

DEFENSA PIDE HOMICIDIO, FISCALÍA SOLICITA ASESINATO

En el apartado de conclusiones finales, la defensa ha modificado su escrito inicial. Reconoce que el acusado es el autor de los hechos y pide como máximo una condena de 8 años de prisión por un delito de homicidio con la agravante de parentesco pero con dos atenuantes, su confesión y el consumo de drogas cuando ocurrió el suceso.

El abogado asegura que su cliente no trató de aumentar deliberadamente el sufrimiento de la víctima.

Mientras, la fiscal ha mantenido su calificación inicial, es decir, pide 25 años de cárcel por un delito de asesinato con la agravante de parentesco.

LA VÍCTIMA RECIBIÓ AL MENOS 10 GOLPES EN LA CABEZA

En la sesión de hoy han declarado los forenses que practicaron la autopsia. Aseguran que la mujer murió debido a un traumatismo craneoencefálico abierto severo.

Presentaba una variedad de lesiones en cara y cabeza, calculan que al menos recibió 10 golpes con un objeto que no tenía filo, es decir, las heridas eran contusas y compatibles con el adorno metálico que se utilizó como arma homicida.

Todas las heridas se encuentran en la misma zona de la cabeza y el autor las hizo de frente y con la víctima tendida en el suelo, según los forenses.

Por su parte, las forenses que realizaron el informe psiquiátrico dicen que no detectaron trastorno mental en el acusado, ni por patologías ni por consumo de drogas.

Aseguran que el joven conservaba su capacidad volitiva y cognitiva, y no había trastornos de comprensión, intelectual o de pensamiento.

También han declarado peritos de biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil quienes han señalado que los restos de sangre hallados coinciden con el perfil genético de la víctima.

Será mañana cuando el tribunal entregue a los miembros del jurado popular el objeto del veredicto para que después inicien la deliberación sobre la culpabilidad o no del acusado.