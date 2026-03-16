19 detenidos y 11 investigados por hurtar aceituna en Campo de Montiel

Dentro de la denominada operación “OLIAMBRA”, la Guardia Civil ha procedido a la detención de dieciocho personas e investigado a otras once más como autores de un delito de pertenencia a grupo criminal por la comisión de varios hurtos de aceituna en explotaciones agrícolas en la comarca del Campo de Montiel, perteneciente a la provincia de Ciudad Real, siendo detenida también una persona propietaria de una empresa dedicada a comprar aceituna sustraída en la localidad de Malagón.

Durante el mes de noviembre del pasado año 2025 se puso en marcha la orden de servicio que regula las actuaciones de la Guardia Civil en el olivar ciudadrealeño, sobre la protección de la sustracción de aceituna y aceite, acentuando sus esfuerzos en la investigación de todo tipo de hechos delictivos en explotaciones agrarias, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado de prensa.

De esta forma ante una serie de denuncias de hurto de aceituna en diferentes explotaciones agrícolas de la provincia se inició por parte de los agentes de Valdepeñas esta investigación, para lo que se recabaron todo tipo de datos y se realizaron diferentes gestiones tendentes al esclarecimiento de estos hechos, lo que puso de manifiesto que todos tenían en común su modus operandi.

Una vez identificados los presuntos autores, se pudo verificar que se trataba de un grupo criminal muy numeroso, tanto hombres como mujeres, todos ellos con gran cantidad de antecedentes policiales por hechos delictivos similares, relacionados con la sustracción de aceituna.

Además, gracias a la colaboración ciudadana, los agricultores de la zona que manifestaron como testigos, así como al apoyo de las Policías Locales de las localidades de Villanueva de los Infantes, Montiel y Valdepeñas, se consiguieron datos de vital importancia que sirvieron para reducir el cerco de las personas que estaban relacionadas con los hechos.

Aceituna que había hurtado el grupo criminal | OC

Una vez identificada la mayoría de los integrantes del grupo criminal, así como el lugar de residencia de los mismos, se continuo con la práctica de gestiones y vigilancias, para recabar así más pruebas incriminatorias, poder detenerlos y ubicar el lugar exacto donde estas personas vendían la mercancía sustraída.

Dichas gestiones arrojaron un resultado positivo gracias a las continuas vigilancias, pudiendo comprobar que las citadas entregas de aceituna eran llevadas a cabo en una empresa o almazara de la localidad de Malagón, dedicada a la compra de aceituna, y ya investigada en otras ocasiones por los mismos hechos.

Las citadas entregas eran siempre realizadas por la tarde-noche en esta empresa de Malagón, que con total conocimiento de la procedencia ilícita de las aceitunas las compraba a un precio muy inferior al del mercado, omitiendo la mayoría de los datos obligatorios en los libros de registro, dificultando con ello cualquier investigación que llevara a la identificación de dichas personas.

Explotación de la operación

Como resultado de todos los operativos, se llegó a intervenirles más de 3.000 kg de aceituna sustraída en diferentes fases, las cuales les fue interceptada algunas veces infraganti en los vehículos en los que circulaban, y otras veces en la misma almazara donde las vendían, paralizando de este modo dichas ventas y los pagos hasta averiguar el lugar de procedencia de las mismas.

Una vez que se obtuvieron todas las pruebas e indicios sobre la autoría de estos hechos delictivos se procedió a la detención de dieciocho personas y once investigados por delitos de hurto e integración en grupo criminal, y una persona más detenida por un delito continuado de receptación en la localidad de Malagón. Se han esclarecido hasta el momento un total de 17 hurtos en explotaciones agrarias.

Las diligencias instruidas, así como los detenidos han sido puestos a disposición del correspondiente Tribunal de Instancia de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)