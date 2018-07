La Plataforma N-430 se concentrará ante la sede de varias instituciones públicas

Así lo ha explicado hoy a Efe el portavoz de la plataforma y alcalde de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), Venancio Rincón, quien ha señalado que "después de varios meses sin recibir respuesta a la petición de encuentro con los presidentes autonómicos de Extremadura y Castilla-La Mancha", la plataforma "ha decidido salir a la calle para ser escuchados".



De esta forma, ha comentado, que van a intentar que se produzca este encuentro, pues ha considerado que es necesaria "una solución a los problemas que tiene esta carretera, que no para de cobrarse la vida de personas".



Y ha recordado, que ayer mismo se produjo el último accidente mortal tras el coche de dos vehículos en el término municipal de Alcolea de Calatrava en el que falleció una mujer de 89 años y otras cinco personas resultaron heridas de distinta consideración.



"Las cifras de accidentes y muertes que ha dejado este verano en la N-430 son escandalosas y resulta cada vez más urgente hablar de ello", ha dicho Rincón.



El portavoz de la plataforma ha comentado que van a comunicar a las presidencias de Extremadura y Castilla-La Mancha que todos los miembros del colectivo tienen previsto desplazarse el día 25 de octubre a Mérida, y el 6 de noviembre a Ciudad Real.



Además, esos mismos días, han indicado, unas horas más tarde, los miembros de las plataformas acudirán también a las delegaciones del Gobierno de España para pedir al Ministerio de Fomento que "tome ya medidas urgentes para evitar la sangría que se está produciendo en esta carretera".



Con todo ello, ha dicho el alcalde de Puebla de Don Rodrigo, se pretende que "no se olvide una causa por la que se lleva ya años luchando y que, en los últimos meses, ha movilizado a miles de personas de las distintas comarcas que recorre esta nacional".



"Vamos a exigir soluciones a una situación insostenible, y no cejaremos hasta conseguir el desdoblamiento de la N-430 en autovía, una petición tan justa como necesaria", ha sostenido.



También ha indicado que en febrero del próximo año tienen previsto volver a convocar en Piedrabuena (Ciudad Real), una multitudinaria movilización en caso de no ser escuchados, en la que la plataforma "volverá a decir alto y claro que no se puede soportar ni una muerte más en esta carretera".