LA INSTITUCIÓN PROVICIAL POTENCIARÁ LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA EN FIUR 2026

Entrevista al Presidente de la Diputación de Ciudad Real Miguel Ángel Valverde

El Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha pasado este martes por los micrófonos de Onda Cero, donde nos ha contado, cual será la estrategia de promoción turística que la Institución Provincial llevará a Fitur 2026, que apuesta por seguir atrayendo a visitantes, apoyando iniciativas como 'Sabor Quijote' o 'Geoparque, volcanes de Calatrava', así como el turismo gastronómico, cultural, de naturaleza, congresos o deportivo, con el fin de apoyar la dinamización económica de los municipios de la provincia..

Consoli Romero

Ciudad Real |

Consoli Romero, Miguel Ángel Valverde y Javier Ruíz
Consoli Romero, Miguel Ángel Valverde y Javier Ruíz | Onda Cero
