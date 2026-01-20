LA INSTITUCIÓN PROVICIAL POTENCIARÁ LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA EN FIUR 2026
Entrevista al Presidente de la Diputación de Ciudad Real Miguel Ángel Valverde
El Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha pasado este martes por los micrófonos de Onda Cero, donde nos ha contado, cual será la estrategia de promoción turística que la Institución Provincial llevará a Fitur 2026, que apuesta por seguir atrayendo a visitantes, apoyando iniciativas como 'Sabor Quijote' o 'Geoparque, volcanes de Calatrava', así como el turismo gastronómico, cultural, de naturaleza, congresos o deportivo, con el fin de apoyar la dinamización económica de los municipios de la provincia..