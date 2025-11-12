SE CELEBRARÁ DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE

Comienza el 'Festival de Cine y Vino: ciudad de La Solana

En La Solana ya se respira cine y aroma a vino, porque desde este miércoles y hasta el 30 de noviembre se celebra la XXI edición del Festival de Cine y Vino 'Ciudad de La Solana', una cita que combina la pasión por el séptimo arte con la cultura enológica. Este año se han recibido 665 cortometrajes, de los cuales 33 han sido seleccionados para competir en la sección oficial, y además el festival ofrecerá largometrajes, catas de vino y actividades paralelas.

Consoli Romero

Ciudad Real |

En Onda Cero hablamos con su director, Paco Romero, para conocer todos los detalles de esta cita tan esperada.

