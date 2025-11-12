Comienza el 'Festival de Cine y Vino: ciudad de La Solana
En La Solana ya se respira cine y aroma a vino, porque desde este miércoles y hasta el 30 de noviembre se celebra la XXI edición del Festival de Cine y Vino 'Ciudad de La Solana', una cita que combina la pasión por el séptimo arte con la cultura enológica. Este año se han recibido 665 cortometrajes, de los cuales 33 han sido seleccionados para competir en la sección oficial, y además el festival ofrecerá largometrajes, catas de vino y actividades paralelas.