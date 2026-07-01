La industrialización es una parte importante de la solución a la falta de vivienda

La construcción industrializada y las nuevas soluciones de movilidad están ganando protagonismo en el desarrollo de las ciudades. En este contexto, la compañía manchega Grupo Anro, especializada en ingeniería y estructuras metálicas singulares, ha convertido la innovación industrial en uno de sus principales motores de crecimiento para la construcción de viviendas, residencias de mayores y estudiantes, hoteles y aparcamientos, desarrollando sistemas propios capaces de reducir tiempos de ejecución, optimizar recursos y adaptarse a las necesidades futuras del entorno urbano.

Intervención de Grupo ANRO en el Roig Arena | OC

Fundada en 1959, Grupo Anro cuenta con más de 1.350 proyectos ejecutados en 21 países. Entre sus obras destacan infraestructuras como la estación de Atocha, el Centro Botín, el Roig Arena, el estadio Gabriel Montpied o la refinería de Moeve. Esta experiencia se ha ampliado al ámbito de la construcción industrializada de edificios y parkings mediante dos sistemas patentados: Anrobox y Anrotech.

Estadio del Getafe | OC

Uno de los grandes desafíos actuales en España es el acceso a la vivienda. Con un déficit habitacional superior a las 750.000 viviendas, la industrialización se ha convertido en una alternativa para acelerar la producción residencial. En este ámbito, Grupo Anro ha desarrollado Anrobox, un sistema de construcción industrializada 3D en altura que traslada cerca del 70% del proceso a fábrica, reduce aproximadamente a la mitad los plazos frente a los métodos tradicionales y se adapta a cualquier proyecto.

Aspecto final del Hotel OGAR | OC

Un ejemplo de esta capacidad es la construcción de un hotel de cuatro estrellas en Tomelloso, con 24 habitaciones, cuyo izado y montaje de módulos se completó en apenas 11 días. Pero la aportación de Anrobox no es solo la rapidez, sino también la calidad. La fabricación en entornos controlados permite mayores niveles de precisión, control y acabado que la construcción convencional, reduciendo incidencias y garantizando una calidad homogénea.

El sistema incorpora tecnologías como BIM, Lean Manufacturing, robótica e inteligencia artificial, y todos sus edificios cuentan con certificación energética A. Además, están diseñados para poder ampliarse, desmontarse o reubicarse si las necesidades futuras lo requieren, aunque nacen con la misma vocación de permanencia que una construcción tradicional. Su vida útil es igual o superior a la de un edificio convencional y aplican principios de economía circular desde su concepción.

Sistema modular de construcción industrial "modelo ANRO" | OC

La sostenibilidad es otro de los pilares del modelo. La construcción industrializada reduce residuos, minimiza el consumo de recursos y elimina el uso de agua durante la ejecución de las obras. También mejora la seguridad laboral y favorece la incorporación de nuevos perfiles profesionales a un sector que afronta retos como el relevo generacional.

La apuesta por este modelo ya se materializa en proyectos como los dos primeros edificios destinados a la reconstrucción tras la DANA en Albal y Utiel, donde la rapidez de respuesta resulta fundamental.

Junto a la vivienda, Grupo Anro desarrolla soluciones para la movilidad urbana con Anrotech, un sistema patentado de aparcamientos industrializados en altura que optimiza el espacio y reduce los tiempos de construcción. Su valor diferencial es la flexibilidad: pueden ampliarse, desmontarse o trasladarse si las necesidades futuras lo requieren, aunque ofrecen la misma durabilidad y permanencia que un aparcamiento convencional.

Actualmente, Anrotech suma 24 aparcamientos y más de 500.000 m² construidos en España y Portugal, con proyectos como la estación de Atocha, el Hospital Universitario 12 de Octubre o el nuevo aparcamiento de AENA en Sevilla.

Con más de 300 empleados y una facturación de 100 millones de euros en 2025, Grupo Anro consolida una estrategia basada en la innovación industrial como respuesta a grandes desafíos actuales: la vivienda, la sostenibilidad y la transformación de la movilidad en las ciudades del futuro.