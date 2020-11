La Policía Local inicia una campaña informativa sobre circulación de vehículos de movilidad personal

La Policía local junto a los servicios de Consumo del ayuntamiento de Alcázar de San Juan va a iniciar una campaña informativa sobre la homologación de vehículos de movilidad personal, para distinguir los vehículos autorizados de los no homologados, que no van a poder circular.

La policía toma la decisión de iniciar esta campaña informativa, ante el aumento de la circulación de vehículos de estas características, ya que algunos de los que se han estado vendiendo, carecen de homologación o control, y tienen prohibida la circulación, porque que sus características técnicas no son compatibles con lo establecido en la normativa actual.

La Policía local junto a los servicios de Consumo, inspeccionarán los establecimientos que venden este tipo de vehículos, para informar de la normativa, de las características que deben tener para su homologación y de la documentación que deben entregar al comprador. Así mismo, informarán de los vehículos que tienen prohibida la circulación por no adecuarse a la legislación vigente.

La instrucción de la Dirección General de Tráfico 2019/S-149TV-108, preceptúa que ese tipo de vehículos no pueden circular a más de 25 km por hora, deben llevar su certificado de homologación y de conformidad. La placa de fabricante (pegativa que lleva el patín u otros vehículos similares) puede sustituir al certificado de homologación y es obligatorio llevarla. No necesita permiso ni seguro.

En cuanto a la normativa de desplazamientos, los vehículos de movilidad personal no pueden circular por las aceras, ni pueden ir dos personas en ellos. No se puede hablar por teléfono mientras se conduce y no se pueden llevar auriculares. Por la noche además de la luz reglamentaria se debe llevar chaleco reflectante.

Juguetes

Entre los vehículos de movilidad personal existen los considerados juguetes, que no deben superar la velocidad de 6 km, lo que debe figurar en la placa de fabricante. Se prohíbe la circulación de éstos por las aceras y demás zonas peatonales.

Podrán circular por el carril bici. En los parques lo harán por las zonas señalizadas al efecto. Circularán a paso de peatón y no más de 6 km por hora. Los niños podrán circular por los paseos aceras y zonas peatonales acompañados por sus padres.