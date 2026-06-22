Los Premios "Corazón de La Mancha" aspiran a convertirse en regionales

Ha contado con la participación de la alcaldesa, Rosa Melchor; la concejala Ana Isabel Abengózar; y el director regional de Onda Cero Castilla-La Mancha, Javier Ruiz.

La gala se celebrará el próximo martes 30 de junio a las 19:30 horas en el Hotel Intelier Airén y contará con el respaldo del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, la Diputación Provincial de Ciudad Real, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y empresas patrocinadoras como García Baquero, Tecnove, Catalano y AgroACM.

Entre los galardonados de esta edición figura Óscar San Martín, exdirector de Onda Cero Castilla-La Mancha, que recibirá el Premio a la Trayectoria Profesional tras toda una vida dedicada al periodismo y a la comunicación. También será reconocida la Banda Cristo de la Elevación de Campo de Criptana por su labor de difusión de la música cofrade y por haberse convertido en una de las formaciones de referencia dentro y fuera de la región, llevando el nombre de Castilla-La Mancha a algunos de los principales escenarios de la música procesional española.

El apartado cultural tendrá protagonismo con el reconocimiento al humorista y creador José Andrés López de la Rica, integrante del grupo Corta El Cable Rojo, cuya trayectoria le ha permitido hacerse un hueco en escenarios de toda España. Asimismo, el Premio Dinamiza recaerá en la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan por el impulso de una programación cultural y festiva cada vez más amplia y consolidada, que ha convertido a la ciudad en un referente de ocio y actividad cultural durante todo el año.

También será distinguido Antonio Leal por su contribución a la divulgación y conservación de la cultura manchega. Vinculado desde hace décadas al ámbito cultural y cervantino de Alcázar de San Juan, Antonio Leal ha desarrollado una intensa labor de investigación, difusión y promoción del patrimonio histórico y literario de la comarca, colaborando activamente con distintas entidades culturales y participando en numerosas iniciativas encaminadas a preservar y dar a conocer las raíces manchegas. Su reconocimiento llega además tras la propuesta realizada por la Sociedad Cervantina de Alcázar y respaldada por otros colectivos culturales de la ciudad.

Por su parte, Natalia Andrés Navarro, responsable del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Mancha Centro, recibirá el Premio Sociosanitario por su trabajo al frente de un servicio esencial dentro de la atención sanitaria pública y por su contribución a la mejora de la calidad asistencial.

En el ámbito de la innovación y el desarrollo tecnológico, el proyecto Conectando Nuestros Pueblos, impulsado por la Diputación Provincial de Ciudad Real para reducir la brecha digital en los municipios más pequeños, recibirá el reconocimiento por su contribución a la modernización del medio rural y por facilitar el acceso a herramientas tecnológicas a cientos de vecinos de la provincia.

La organización ha querido reconocer igualmente la figura de Rafael Torres Ugena, presidente de la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, con el Premio Esencia. Un galardón que pone el foco en su dimensión cultural y humanista, vinculada al impulso de iniciativas como el Museo Infanta Elena y los diferentes certámenes artísticos, culturales y periodísticos promovidos desde la entidad.

Por su parte, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha será distinguido con el Premio a la Notoriedad en los Medios por su apuesta constante por la comunicación y la promoción de uno de los principales sectores económicos de la región. El apartado deportivo reconocerá la trayectoria y proyección internacional del árbitro Javier Alberola Rojas, uno de los colegiados más destacados del fútbol español y poseedor de tres Premios Guruceta, uno de los mayores reconocimientos del arbitraje nacional.

El director regional de Onda Cero ha agradecido la implicación de las empresas patrocinadoras y de las instituciones colaboradoras, cuya participación hace posible la celebración de un encuentro que reunirá a cerca de 300 representantes del ámbito empresarial, económico, cultural, político y social.