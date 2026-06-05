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Voluntarios de Protección Civil se forman en lengua de signos.

Has participado miembros de las agrupaciones de El Bonillo, Fuente-Álamo, Almansa y Albacete

Onda Cero Albacete

Albacete |

Voluntarios de Protección Civil se forman en lengua de signos.
Voluntarios de Protección Civil se forman en lengua de signos. | JCCM

El curso es una novedad dentro del catálogo de acciones formativas que, desde la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se ofrece a las agrupaciones. Voluntarios de cuatro agrupaciones de Protección Civil en la provincia de Albacete, se han animado a formarse en lengua de signos.

En concreto, han sido las agrupaciones de El Bonillo, Fuente-Álamo, Almansa y Albacete las primeras que han participado en esta acción formativa que resulta novedosa dentro del catálogo que habitualmente ofrece la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, y cuya incorporación obedece a una ampliación formativa para miembros de Protección Civil por parte del Gobierno regional.

Este curso tiene como objetivo el que los voluntarios de protección civil adquieran habilidades comunicativas y puedan desarrollar estrategias de comunicación visual, así como, el aprendizaje de expresiones sencillas en lengua de signos y la adquisición del vocabulario relacionado con la gestión de emergencias.

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