El II Certamen Nacional de Teatro Aficionado Villaescénica ha cosechado un enorme éxito en su segunda edición, consolidándose como una cita cultural de referencia en Villarrobledo, tras dos fines de semana de teatro que han cosechado un gran éxito de público y crítica.

Después de las representaciones de Caos en escena, de Atrezzo Teatro, y Yerma, de CTV Teatro, el certamen vivió su último fin de semana con Madrid 19-67, de Paraskenia Teatro, el viernes 13, y El manual de la buena esposa, de MARU-J.A.S.P., el sábado 14, ante un Gran Teatro prácticamente lleno, que volvió a demostrar el cariño del público por esta iniciativa cultural.

La noche de clausura tuvo uno de sus momentos más especiales con el emotivo homenaje a Manolo Valero, impulsor del certamen. Un vídeo dedicado a su recuerdo y una sentida interpretación a la guitarra de José Ramón Talavera emocionaron a los asistentes.

Tras el homenaje se procedió a las votaciones del jurado y del público y a la entrega de premios, en la que participaron los miembros de la Asociación Cultural Villaescénica, el alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno, y el concejal de Cultura, Juan José Calero.

Palmarés Villaescénica 2026

• Mejor Espectáculo: El manual de la buena esposa, de MARU-J.A.S.P.

• Mejor Dirección: Madrid 19-67, de Paraskenia Teatro.

• Mejor Actuación Principal: Prado Amor, por Madrid 19-67.

• Mejor Actuación Secundaria: Sergio Sánchez, por su papel de Ambrosio en Caos en escena.

• Premio del Público: Madrid 19-67, de Paraskenia Teatro.

Desde la Asociación Cultural Villaescénica queremos agradecer de corazón la participación de las cuatro compañías, el respaldo del Ayuntamiento de Villarrobledo y la Diputación de Albacete, la colaboración de empresas y entidades, el trabajo de los técnicos del Gran Teatro y, especialmente, la respuesta de un público que ha vuelto a hacer suyo este certamen.

Villaescénica se despide de su segunda edición con la satisfacción del trabajo realizado, el recuerdo imborrable de Manolo Valero y la ilusión de seguir creciendo.

Porque el telón baja, pero las ganas de volver a levantarlo son más grandes que nunca.