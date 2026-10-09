Los vecinos reclaman una Feria más barata y una Cabalgata mejorada

La encuesta de la FAVA, en la que han participado 608 personas, recoge una valoración positiva en seguridad, atención sanitaria y oferta de actividades, mientras señala como principales ámbitos de mejora los precios, los aseos públicos, la convivencia en el entorno ferial, la duración de la Cabalgata y determinados aspectos de movilidad.

El grupo de edad con mayor participación ha sido el de 29 a 49 años, con un 46,2% de las respuestas, seguido por las personas de 50 a 65 años, que representan el 36,8%. Los mayores de 65 años suponen el 11,3%; el grupo de 18 a 28 años, el 4,9%; y los menores de 18 años, el 0,7%.

La percepción global de la limpieza es mayoritariamente favorable: el 53,1% la califica con notas altas -4 o 5 sobre 5-, frente a un 13,8% que la sitúa en los niveles más bajos. Sin embargo, los aseos públicos concentran una mayor insatisfacción: un 23,4% de las respuestas los valora con 1 o 2.

Los precios vuelven a situarse entre las principales preocupaciones y la percepción económica es uno de los apartados con resultados más claros. El 82,7% de los encuestados considera que las atracciones de Feria son caras o muy caras, y un 41,8% las sitúa directamente en la categoría de "muy caras". En hostelería y copas, el 74,5% comparte esa percepción de precios caros o muy caros.

En cambio, los espectáculos y la artesanía obtienen valoraciones más equilibradas. La opción más seleccionada es "razonable", con un 40,5% en espectáculos y un 56,6% en artesanía.

La atención sanitaria es el servicio mejor valorado del conjunto de la encuesta: el 49,5% la califica como "muy bien" y el 35% como "aceptable". También la presencia policial y las medidas de prevención obtienen un respaldo elevado, con más del 88% de las respuestas dentro de las categorías "aceptable" o "muy buena".

En el control de accesos durante los fines de semana, aunque predomina la aprobación, un 17,1% detecta insuficiencias o fallos. La FAVA considera que este dato merece ser tenido en cuenta para seguir ajustando un dispositivo que afecta directamente a la seguridad y a la movilidad del Recinto. Además, la encuesta vuelve a mostrar una diferencia clara entre quienes viven en el entorno de la Feria y el resto de la ciudad. Los vecinos y vecinas de la zona ferial otorgan a la convivencia una media de 5,75 sobre 10, mientras que en el resto de Albacete la nota asciende a 7,09.

Entre las cuestiones reflejadas en las respuestas aparecen las molestias relacionadas con el ruido, el tráfico y la saturación. Para la FAVA, esta diferencia refuerza la necesidad de compatibilizar el carácter festivo y abierto de la Feria con el derecho al descanso de quienes residen en su entorno inmediato.

[[H3:La Cabalgata, de nuevo en el debate]]

El 47,4% de las personas encuestadas siguió la Cabalgata de Apertura como espectador o espectadora y un 27,1% participó desfilando en alguna carroza. La duración vuelve a aparecer como uno de los aspectos más cuestionados: el 36,3% la valora como mala o muy mala. Las respuestas cualitativas recogidas en la encuesta apuntan a la necesidad de agilizar el recorrido, establecer un mayor control de los horarios y reforzar el rigor en el uso de la vestimenta tradicional y también aparecen observaciones sobre el consumo de alcohol durante el desfile.

Los autobuses urbanos y la accesibilidad obtienen una valoración favorable: alrededor del 80% de las respuestas se concentra en las categorías "bien" y "aceptable". El principal punto de fricción es el aparcamiento adicional, donde más del 20% de los usuarios expresa insatisfacción.

La programación cultural y festiva recibe un respaldo generalizado. En el Recinto Ferial, el 48,5% considera la oferta "amplia y variada", y también presentan una percepción positiva la Feria en los Barrios. Dentro de la programación propia de la FAVA, las iniciativas que generan mayor entusiasmo y una petición más clara de continuidad son la exposición Agua para Todos y la Feria Infantil/Musical en los Barrios.

Conclusiones y propuestas de mejora

1. Precios y accesibilidad familiar. Los resultados apuntan a la conveniencia de abrir un diálogo

sobre las tarifas de atracciones y hostelería, con el objetivo de evitar que el coste económico

dificulte el acceso de las familias a la Feria.

2. Reestructuración de la Cabalgata. La FAVA plantea estudiar medidas que permitan agilizar el

ritmo del desfile, reforzar el control horario y preservar con mayor rigor la indumentaria tradicional.

3. Aseos y convivencia. La encuesta respalda incrementar la frecuencia de mantenimiento y

desinfección de los aseos públicos y seguir buscando soluciones que reduzcan las molestias

nocturnas en el entorno del Recinto Ferial.

4. Movilidad y aparcamiento. Aunque el transporte público obtiene una valoración favorable, las

dificultades relacionadas con el aparcamiento requieren continuar mejorando la logística de acceso

a la Feria.

5. Actividades FAVA y descentralización. La Federación considera oportuno mantener las actividades

en los barrios y adaptar los espacios de los actos con mayor afluencia para que sean más cómodos y

accesibles, especialmente para las personas mayores.

.

Por ello, la FAVA trasladará estas conclusiones y propuestas al Ayuntamiento de Albacete, con

voluntad de colaboración y con el objetivo de que las próximas ediciones de la Feria sigan

evolucionando desde la participación vecinal, la convivencia y la accesibilidad.