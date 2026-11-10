Últimos días para optar al Premio ‘Autónomos Fuera de Serie’ de Globalcaja

El próximo 15 de noviembre finaliza el plazo para presentar candidaturas al Premio ‘Autónomos Fuera de Serie’, una iniciativa impulsada por 12 entidades del Grupo Caja Rural, entre ellas Globalcaja, para reconocer a quienes, desde el trabajo autónomo, contribuyen cada día a generar actividad, empleo y oportunidades en sus territorios.

Con este reconocimiento, Globalcaja quiere dar visibilidad a las personas que están detrás de cada negocio: autónomos y autónomas de nuestra tierra que han sabido sacar adelante sus proyectos, afrontar dificultades, evolucionar, generar empleo o mantener vivos servicios y oficios esenciales para sus pueblos y ciudades.

Las personas interesadas todavía pueden presentar su candidatura a través de la página web www.globalcaja.es/premio-fuera-de-serie. Para participar, deberán estar dadas de alta como autónomas, tener su domicilio social y fiscal en España, desarrollar su actividad de manera continuada en Castilla-La Mancha desde hace más de dos años, contar con una facturación superior a 50.000 euros y contribuir, a través de su actividad, al desarrollo económico y social de su entorno.

Una vez cerrado el plazo de inscripción, dará comienzo el proceso de valoración y selección de las candidaturas.

Un jurado local, integrado por profesionales de reconocido prestigio, será el encargado de elegir al ‘Autónomo Fuera de Serie’ de Globalcaja, cuyo nombre se dará a conocer antes del 2 de abril de 2027.

El premio local consistirá en 1.000€ para el ganador y 500€ para el semifinalista. La persona ganadora representará a Globalcaja en la Final Nacional, donde competirá con los seleccionados por las otras 11 entidades participantes por un premio de 9.000 euros, destinado a seguir impulsando y haciendo crecer su proyecto profesional.

Con esta iniciativa, Globalcaja reafirma su cercanía y compromiso con los autónomos, un colectivo esencial para el desarrollo económico y social de nuestra tierra y al que la entidad acompaña en su día a día, poniendo a su disposición soluciones y asesoramiento adaptados a sus necesidades.