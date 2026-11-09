Israel Fernández pisará las tablas del Teatro Circo

En "De oro y marfil", Israel Fernández muestra su faceta más extensa como músico y artista a través de un sutil viaje por su personal manera de interpretar el cante. El repertorio incluirá tanto composiciones propias como revisiones de piezas clásicas del flamenco, todas ellas hiladas y llevadas a un nuevo terreno escénico. La gran novedad de esta obra radica en el piano, que se erige como la ornamentación central del directo, abriendo un abanico sonoro inédito en su trayectoria.

«Con este proyecto buscamos construir una montaña rusa de emociones que vaya desde lo íntimo, lo delicado y lo melódico, hasta lo oscuro, lo vertiginoso y el desgarro, siempre bajo la sensibilidad del cante», explican desde la producción del artista.

Para este despliegue musical en Albacete, el cantaor toledano no estará solo sobre las tablas del Teatro Circo. Contará con una formación de primer nivel liderada por el prestigioso guitarrista Diego del Morao, además de Ané Carrasco en la percusión, y Pirulo y Marcos Carpio en las palmas y coros. La instrumentación se completará con una sección de cuerdas integrada por Violeta Diez Diez y Lucía Borque Gallego, reforzada por un conjunto de coros.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma oficial Globalentradas.