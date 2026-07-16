La UCLM participa en un estudio pionero que utiliza la nanotecnología para abordar la demencia con cuerpos de Lewy

Un equipo de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Laboratorio Internacional Ibérico de Nanotecnología (INL), en Portugal, ha propuesto por primera vez el uso de la nanotecnología como estrategia terapéutica para abordar la demencia con cuerpos de Lewy. Los resultados, obtenidos mediante ensayos in vitro, se han publicado en la revista científica Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.

Este trabajo es fruto de una colaboración multidisciplinar en la que participan profesores de las facultades de Farmacia y Medicina de la UCLM, junto con el equipo de la profesora Ana Martínez Gil, del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC), y el grupo Amthena del INL.

Ha sido publicado en la revista científica de referencia en nanotencología Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, plantea una nueva vía para el desarrollo de nanofármacos capaces de atravesar barreras biológicas y actuar directamente sobre los mecanismos implicados en esta enfermedad neurodegenerativa.

Este proyecto supone una propuesta pionera para el tratamiento de la demencia con cuerpos de Lewy, “lo que constituye una nueva vía en el campo de la nanomedicina traslacional”, como indican, y sitúa a los equipos españoles y portugueses entre los “pioneros internacionales en esta línea de investigación”