Se acerca el Sorteo del Oro de Cruz Roja que llega con más premios

Cruz Roja afronta los últimos días de venta de boletos del Sorteo de Oro 2026, una de las iniciativas solidarias más importantes de la Organización y una oportunidad para que toda la ciudadanía contribuya, por tan solo 6 euros, a mejorar la vida de miles de personas.

El próximo 23 de julio, Granada acogerá la celebración de un sorteo que, además de repartir más de 23.400 premios por un valor superior a 7 millones de euros (o su contravalor en oro), permitirá reforzar la acción humanitaria que Cruz Roja desarrolla en todo el territorio. Bajo el lema "Lo que hacemos por las personas vale oro", la campaña pone el foco en las personas que reciben apoyo de Cruz Roja y en quienes hacen posible esa ayuda: voluntariado, socios, empresas colaboradoras, administraciones y ciudadanía en general.

Los fondos recaudados a través del Sorteo de Oro contribuyen a financiar proyectos de acompañamiento a personas mayores, apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, inserción laboral, atención a la infancia, respuesta ante emergencias y otras muchas iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan.

Este año, además, el Sorteo incorpora una novedad destacada: los boletos cuyas tres últimas cifras coincidan con las del primer premio también recibirán un premio de 12 euros, ampliando así las posibilidades de resultar agraciado.

Entre los premios principales figuran:

· 1er premio: 3.000.000 €

· 2º premio: 1.000.000 €

· 3er premio: 500.000 €

· Además de numerosos premios adicionales y terminaciones premiadas.

Desde Cruz Roja se hace un llamamiento a la ciudadanía para que aproveche estos últimos días y adquiera su boleto antes de la celebración del sorteo, en nuestra sede de la Calle San Antonio, 19 de Albacete y en cada una de las asambleas locales de nuestros municipios. "Cada boleto vendido representa mucho más que una oportunidad de conseguir un premio; es una oportunidad de ayudar a quienes más lo necesitan y de seguir construyendo una sociedad más humana, justa e inclusiva".

Los boletos pueden adquirirse a través de los equipos de venta de Cruz Roja, en establecimientos colaboradores y mediante los canales habilitados por la Organización.

[[H3:Personas que ayudan a personas]]

Tras varias ediciones utilizando ilustraciones para mostrar en los boletos parte de la labor de Cruz Roja, en 2026 se incorporan imágenes de personas reales como eje visual de la campaña, evolución que responde a un compromiso esencial para Cruz Roja: las personas están en el centro.

Y como cada año, se han querido reflejar 10 de las múltiples acciones que Cruz Roja desarrolla a diario, en esta edición representadas a través de personas voluntarias vinculadas a los proyectos. Su presencia aporta cercanía, mostrando además que el verdadero valor del oro reside en su capacidad para transformar vidas.

Porque lo que hacemos por las personas vale oro.