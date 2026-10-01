La UCLM logra financiación estatal para incorporar a ocho jóvenes doctores durante tres años

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha alcanzado un récord en la convocatoria de ayudas para contratos Juan de la Cierva, con ocho investigadores seleccionados en la propuesta de resolución definitiva correspondiente a 2025. Se trata del mejor resultado conseguido hasta ahora por la institución en este programa de la Agencia Estatal de Investigación dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en uno de los principales programas nacionales para la incorporación de investigadores en las primeras etapas de su carrera posdoctoral. Los contratos tienen una duración de tres años.

Con estas ocho ayudas, la UCLM se sitúa entre las catorce universidades españolas con mayor número de contratos obtenidos en esta convocatoria, un resultado especialmente relevante en relación con su dimensión dentro del sistema universitario español. Los investigadores seleccionados -cuatro hombres y cuatro mujeres- desarrollarán su trabajo en los grupos de investigación por los que fueron propuestos en ámbitos como química, matemáticas, ciencias agrarias y agroalimentarias, recursos cinegéticos, ciencias del deporte y humanidades, en los campus de Albacete, Ciudad Real y Toledo.

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha destacado que este resultado es “un reconocimiento a la excelente labor que están realizando nuestros investigadores, que están aumentando progresivamente su competitividad y su nivel de excelencia científica”. Un logro que refleja un trabajo sostenido durante años para reforzar la investigación, mejorar las condiciones de la actividad científica y generar un entorno cada vez más atractivo para jóvenes investigadores con trayectorias excelentes. A esta evolución han contribuido también los acuerdos de la universidad con el gobierno de Castilla-La Mancha para impulsar la investigación mediante fondos europeos FSE+ y FEDER, reforzando la incorporación de talento, la actividad científica y las infraestructuras de investigación.

La UCLM ha querido reconocer asimismo el trabajo de los técnicos de la Unidad de Gestión de la Investigación, tanto en la preparación y tramitación de las solicitudes como en el acompañamiento a investigadores y grupos. Su labor de asesoramiento y apoyo contribuye a que las propuestas concurran en las mejores condiciones a convocatorias altamente competitivas. Este resultado se suma a los buenos datos obtenidos recientemente por la Universidad en otras convocatorias competitivas, especialmente en la captación de proyectos nacionales de investigación, y consolida una estrategia institucional basada en el apoyo continuado a la investigación, la incorporación de talento y la mejora de la excelencia científica.