La Tómbola de Cáritas abre sus puertas con una edición cargada de novedades

La Tómbola de Cáritas volverá a abrir sus puertas el próximo jueves, 6 de agosto, a las 20 horas, en el Paseo de la Feria. Con más de siete décadas de historia, la Tómbola afronta este año una edición marcada por el crecimiento, la participación y el inicio de la cuenta atrás hacia un aniversario muy especial: en 2027 cumplirá 75 años.

El secretario general de Cáritas Diocesana de Albacete, Antonio García Blanquer, ha presentado esta mañana las principales novedades de la edición, acompañado por el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, el responsable de Relaciones Institucionales de Globalcaja, Antonio González, y el delegado episcopal de Cáritas, José Antonio Abellán.

Durante su intervención, Antonio García ha recordado que la Tómbola nació hace más de siete décadas para financiar la construcción de unas viviendas sociales promovidas por el Obispado y que desde entonces, siguiendo esa línea de Misión Diocesana, ha evolucionado hasta convertirse en una de las principales fuentes de financiación de la acción social de Cáritas. “Cada boleto que abrimos es una semilla de ilusión, de dignidad y de esperanza para muchas familias que necesitan volver a empezar”, ha señalado el secretario general. Tal y como ha recordado, la Tómbola no es sólo un lugar al que vamos a probar suerte, sino también “un punto de encuentro de toda la ciudad, que refleja el carácter plural, acogedor, solidario y diverso de Albacete".

Más de 800.000 papeletas

La respuesta de la ciudadanía durante la pasada edición, en la que se agotaron todas las papeletas antes del final de la Feria, ha llevado a Cáritas a ampliar el número de boletos. Este año se pondrán a la venta 801.232 papeletas, unos 65.000 más que el pasado año.

La Tómbola ofrecerá este año 180.000 premios directos y distintas modalidades de participación, entre ellas los tradicionales premios reuniendo la palabra ‘Cáritas’, las estancias en casas rurales y los dos sorteos ordinarios y el extraordinario, que tendrá como premios, un Fiat 500 Hybrid y un viaje a Roma para dos personas, que se celebrarán en el transcurso de la Feria de Albacete

Entre las novedades de este año figura una nueva modalidad de premios de la mano de la empresa albaceteña Arcos. Quienes reúnan siete boletos de este patrocinador podrán conseguir un estuche con dos cuchillos de la marca. "Es un ejemplo de cómo las empresas de nuestra tierra se implican en un proyecto que ya forma parte del patrimonio sentimental de Albacete", ha destacado Antonio García, quien ha agradecido también el respaldo que un año más presta Globalcaja, patrocinando la impresión de los boletos y manteniendo su compromiso con este proyecto, y del Ayuntamiento de Albacete.

Comienza la cuenta atrás hacia el 75 aniversario

La edición de este año supone también el inicio de la preparación de una efeméride muy significativa. En 2027 la Tómbola de Cáritas celebrará 75 años, un aniversario que la entidad quiere convertir en una celebración de toda la ciudad.

Por ello, Cáritas ha realizado un doble llamamiento. Por un lado, ha invitado al tejido empresarial a sumarse a esta conmemoración aportando productos, patrocinando premios, compartiendo iniciativas o poniendo el talento de cada empresa al servicio de este proyecto. Para Antonio García es “una ocasión magnífica para que empresas que comparten los valores de solidaridad, compromiso y responsabilidad puedan incorporarse a un proyecto que forma parte de la historia de nuestra ciudad”.

Por otro lado, el secretario general de Cáritas ha pedido la colaboración a toda la ciudadanía para recopilar fotografías antiguas, recuerdos, documentos y anécdotas que ayuden a construir el “Mosaico de la memoria” de la Tómbola. Todo el material podrá enviarse al correo tombola@caritasalbacete.org o a través del formulario disponible en www.caritasalbacete.org, o en la sede de Cáritas, en Plaza de los Molino 3.

"La historia de la Tómbola la han escrito miles de personas durante estos 75 años: quienes compraron boletos, quienes fueron voluntarios, las empresas colaboradoras, el equipo técnico, las familias que hicieron de la visita una tradición y también quienes encontraron en Cáritas el apoyo que necesitaban. Queremos que ese aniversario sea el reconocimiento a toda esa historia compartida."

Alianzas

Por su parte, Antonio González, responsable de Relaciones Institucionales de Globalcaja, ha reafirmado el compromiso de la entidad con esta iniciativa, destacando que "la Tómbola de Cáritas representa los valores que compartimos: el compromiso con la sociedad y la cercanía con el territorio. Es un orgullo seguir colaborando en un proyecto que supone apostar por las personas y ofrecerles una vida mejor".

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha puesto en valor la importancia que tiene la Tómbola de Cáritas, asegurando que “es la tómbola de la esperanza, del compromiso y de la tradición, donde además se estimula el voluntariado y el empleo”. El primer edil ha asegurado además que el Ayuntamiento será un aliado en la conmemoración del 75 aniversario de la tómbola “que ha dejado una huella imborrable en la ciudad y recoge el carácter solidario de los albaceteños y de los que vienen a vivir nuestra Feria".

Finalmente, el delegado episcopal, José Antonio Abellán, se ha referido a la Tómbola como “un trozo de cielo en la tierra”, y ha animado a las personas a seguir participando con ilusión, generosidad y esperanza.

Una expresión de compromiso y de Iglesia presente en la ciudad

La Tómbola volverá a ser posible gracias a la implicación de cerca de 300 de personas voluntarias y de 130 empresas colaboradoras, además de un equipo de 3 técnicos, y de 17 personas contratadas que, un año más, hacen realidad este proyecto.

Para Cáritas, la Tómbola es una forma de hacer visible el compromiso de Iglesia con las personas más vulnerables y un espacio de encuentro abierto a toda la ciudadanía. "Muchas veces no podemos cambiarlo todo. Pero sí podemos decidir cómo respondemos ante la realidad de quienes más sufren. Echar una papeleta en la Tómbola es, precisamente, elegir estar cerca de esas personas."